Štai kur verta važiuoti pirkti bulvių

Kuriais metų mėnesiais bulvės kainuoja mažiausiai ir kur pigiausia jų nusipirkti šiandien, pasakojo Žemės ūkio duomenų centro atstovė Irma Jankauskienė.
– Palyginus su pernai metais, kaip keitėsi bulvių kaina?
– Bulvių kaina, lyginant su praėjusiais metais, yra didesnė tik 7–8 centais – ji nežymiai pabrango. Lyginant su 2023 metais, ji tik vienu centu brangesnė. Pasiekėme 2023 metų lygį.
– Nors šiais metais orai buvo prasti – vasara šalta ir šlapia, bulves išauginti kainavo brangiau. Taip reikėtų skaičiuoti ūkininkams, bet dramatiško kainų didėjimo nėra ir niekada nesame matę tokių pokyčių kaip, pavyzdžiui, su pieno produktais. Kodėl?
– Dėl to, kad bulvių derlius Lietuvoje yra pakankamai geras, o šiais metais prognozuojamas net didelis derlius, nors pavasaris buvo šaltas ir vasara šlapia.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Skendo bulvės?
– Taip, bet visgi nėra aišku, kaip bus su sandėliavimu, nes kaštai išaugę. Logistikos kaštai irgi išaugę, todėl galutinė bulvių kaina gali pakilti, bet ne taip drastiškai kaip pieno, duonos ar sviesto. Daugiausia įtakos kainų pokyčiams turėjo sviesto ir pieno rinka bei užsienio rinkos. Dėl to turime pieno riebalų stygių.
– O bulvių stygiaus neturime?
– Ne, bulvių užauginame pakankamai, be to, turime ir kaimyninių šalių daržovių. Tai šiek tiek kitokia situacija – pieno produktai jautresni.
– Norėčiau dar grįžti prie tų 7 centų. Pokytis, realiai žiūrint, nėra didelis ir nėra drastiškas. Bet gal taip atrodo tik mums, kurie po kelis kilogramus bulvių nusiperkame ir ignoruojame tuos centus? Masinei prekybai turbūt tai didelis pokytis?
– Taip, teisingai. Žvelgiant į kilogramo kainą, pokytis nedidelis, bet jei žiūrėtume į didesnius kiekius, tai, žinoma, jis jaučiasi – didmenininkams jaučiasi.
– O paprastam žmogui – kur šiandien pigiausia ir kur brangiausia nusipirkti bulvių?
– Šiandien, lyginant 2025 metų sausio–spalio duomenis, pigiausias regionas yra Klaipėdos apskritis – 83 centai už kilogramą, o brangiausias – Vilnius, apie 18 procentų daugiau.
– Kodėl Klaipėda, o ne kokia Suvalkija, kur žemė derlingesnė?
– Marijampolės ir Alytaus apskritys taip pat siūlo žemą kainą – apie 85–87 centus. Tačiau Vilniaus apskrityje dažniausiai vyrauja plautos, fasuotos bulvės, kur grandis padidėjusi: yra augintojas, fasuotojas, prekybininkas, todėl kaina išauga. Be to, didesnės prekybos išlaidos – todėl ir turime tokią situaciją. Į Klaipėdos apskritį įeina Gargždai ir Kretinga – jie keičia kainą.
Viskas priklauso nuo poreikių: jei pirksite daug – pas ūkininką, jei mažai – prekybos centrai dabar taip pat atliepia mūsų poreikius.
– O kada pigiausia užsipirkti bulvių? Ar apskritai verta tai daryti?
– Jei norime gyventi ekonomiškai ir sutaupyti, siūlytume bulves pirkti rudenį ar žiemą, kai kaina žemiausia – apie 60–70 centų.
– Kuris mėnuo pats tinkamiausias?
– Spalis–lapkritis – bulviakasio metas, kai jaučiamas derlius. Tada siūloma jas pirkti. Žinoma, geriausia pirkti neplautas, nefasuotas ir tiesiai iš ūkininko – tuomet galima derėtis dėl kainos.
– Parduotuvė ar turgus – ką siūlytumėte rinktis? Užsiminėte, kad geriausia pas ūkininką, bet jei negali nuvažiuoti pas ūkininką kartą per savaitę, kur tada geriau?
– Jeigu orientuojamės į lietuvišką produkciją, rekomenduoju ūkininką. Tačiau prekybos tinklai siūlo plautas, fasuotas bulves – kartais net geresne kaina. Viskas priklauso nuo poreikių: jei pirksite daug – pas ūkininką, jei mažai – prekybos centrai dabar taip pat atliepia mūsų poreikius.
Naujausi komentarai