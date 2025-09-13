Tyrimas: lietuviai labiausiai pasitiki prekybos, technologijų įmonėmis, gydymo įstaigomis

„Apklausų rezultatai leidžia palyginti nuotaikas ir nuostatas regione, ypač kalbant apie organizacijų ir prekės ženklų reputaciją, santykį su vartotojais bei pastangas kurti pasitikėjimą“, – pranešime teigė EY vykdomasis partneris Baltijos šalyse Leonas Lingis.
„Labiau išreikštas pasitikėjimas prekybos tinklais, maisto, gėrimų ir asmens higienos prekių ženklais, taip pat – sveikatos paslaugomis“, – sakė jis.
Apklausa rodo, kad prekybininkais visiškai arba iš dalies pasitiki 77 proc. (nepasitiki – 3 proc.), technologijų sektoriumi – 73 proc. (3 proc.), o gydymo įstaigomis – 71 proc. (6 proc.) žmonių.
Anot L. Lingio, panašūs apklausos rezultatai yra ir Latvijoje, Estijoje bei Lenkijoje, o tai tarptautinėms įmonėms rodo, kad regione žmonės pasitiki verslu, pavyzdžiui, kad palankiai vertina verslo iniciatyvas ir indėlį į ekonomiką, švietimą, sportą, kultūrą ir pan.
Tyrimo duomenimis, lietuviai taip pat labiau pasitiki maisto, gėrimų ir asmens higienos prekių ženklais (69 proc.), e. parduotuvėmis (66 proc.), bankais, draudimo, investicijų ir kitomis finansų įmonėmis (65 proc.).
(be temos)