Ūkininkai žino, ką reiškia nekompetencija

Atkreipia dėmesį į vertybes
Žemdirbiai sako, kad jie gerai supranta situaciją, nes 2024-ųjų sausį ir patys sostinėje protestavo prieš nekompetenciją, kai už žemės ūkio ministerijos vairo stovėjo žmogus, nesuprantantis žemės ūkio reikalų. Tuomet buvo priimta tiek su logika ir sveiku protu prasilenkiančių sprendimų, kad vėliau atėję ministrai pirmiausia turėjo ne tęsti darbus, o stabdyti buvusio ministro įsakymų galiojimą ir vietoje jų priimti naujus sprendimus.
„Matome, kad dabar panaši situacija klostosi ir kultūros srityje, – sako žemdirbių atstovas, Žemaitijos ūkininkas Audrius Vanagas, žadantis palaikyti kultūros darbuotojų protesto akciją. – Kultūra yra ne tik kultūros darbuotojai, tai kur kas plačiau. Mes, žemdirbiai, taip pat esame tam tikros kultūros dalis.“
A. Vanagas pastebi, kad nemažai dabar priimamų sprendimų gali sugriauti valstybės pamatus. „Tiek ilgai statėme savo valstybę, o dabar galime ją sugriauti labai greitai. Matydami, į ką virsta ilgametės pastangos, norime atkreipti dėmesį į vertybinius klausimus.“
Pasak jo, kultūros žmonės priešinasi prievartinei nekompetencijai, todėl ūkininkai nori juos paremti. Juk kas būtų buvę toliau, jeigu žemės ūkio darbuotojai nebūtų pasipriešinę. Vis dėlto A. Vanagas pripažįsta, kad žemės ūkyje vis tiek susiklostė keista situacija. Po pastarųjų rinkimų į žemės ūkio ministro postą vietoje laikinai pareigas ėjusio Kazio Starkevičiaus buvo paskirtas savo sritį gerai išmanantis ministras Ignas Hofmanas. Tačiau pasikeitus Ministrui Pirmininkui, formuojant naują Vyriausybę, I. Hofmanas buvo tiesiog išstumtas. Kodėl? Todėl, kad priimant sprendimus jam buvo daromas jokiomis vertybėmis nepagrįstas spaudimas, o kai ministras pasipriešino, jį tiesiog pašalino iš posto. Laimė, kad vėl atėjo žmogus, kuris supranta žemės ūkį.
Bendras vardiklis
„Kai kalba politikai, viskas atrodo labai gražu, bet kaip elgiasi? – klausia A. Vanagas. – Kaip elgėsi su kultūros darbuotojais – net pinigų siūlė, kad šie apsiramintų. Siūlė išsirinkti kandidatą į kultūros ministrus iš savo tarpo. Tai identiška situacija kaip ir buvo su žemės ūkiu – mums taip pat sakė išsirinkti ministrą patiems.“
Tačiau ne visi ūkininkai palaiko ketinančius protestuoti drauge su kultūros darbuotojais. „Niekada absoliučiai visi žemdirbiai nepalaikė ir pačių ūkininkų protestų, ne visi dalyvavo akcijose, tad nesistebiu, kad ir dabar nepalaiko, – sako A. Vanagas. – Ūkininkams buvo svarbu, kad juos kas nors paremtų, todėl ir patys dabar nori paremti kitus. Mūsų siekiai labai panašūs – atstatyti kompetenciją ir vertybes.“
Nuo kultūros darbuotojų palaikymo akcijos atsiriboja Lietuvos ūkininkų sąjunga (LŪS), kuri buvo pagrindinė žemdirbių protestų organizatorė. Šios sąjungos feisbuko paskyroje šmėstelėjo net lengvo šantažo šešėlis: jeigu LŪS jungsis prie kultūrininkų protesto, mes išstosime iš šios sąjungos.
A. Vanagui keistai atrodo tokie pareiškimai. „Tai ūkininkų asmeninė iniciatyva – kas mums gali uždrausti burtis ir važiuoti į sostinę palaikyti kultūros? – klausia žemaitis. – Juk ir pokariu pirmieji kovoti prieš sovietizaciją, ginti tėvynę stojo žemdirbiai. Tūkstančiai vyrų išėjo į miškus ginti savo šeimų, namų, žemės ir tėvynės. Todėl ir dabar dauguma žemdirbių tikrai neliks nuošalyje, jeigu reikia paremti kovojančius prieš neteisybę, nekompetenciją ir kurios nors srities žlugdymą.“
Visi sektoriai turime palaikyti vieni kitus. Vertybiškai dabar susiklosčiusi labai prasta situacija, juk galime prarasti tai, ką tėvai kūrė.
„Visada bent trečdalis žemdirbių būna nusistatę prieš protestus, dar koks trečdalis būna neapsisprendę, o likusieji yra aktyvūs ir kovojantys už visus, – įsitikinęs jaunas ūkininkas. – Visa bėda, kad tie, kurie nieko nepalaiko, garsiausiai rėkia, todėl ir susidaro vaizdas, kad ūkininkai nevieningi, kad jiems gal trūksta kultūros. Tačiau kultūringiausi niekada per garsiai nerėkia – jie viską logiškai apmąsto ir imasi veiksmų.“
Ar tokios akcijos nesuskaldys ir taip jau gana susiskaldžiusios žemdirbių bendruomenės? A. Vanagas mano, kad kiekvienos bendruomenės nariai gali turėti savo nuomonę, tačiau svarbu, kad juos vienytų bendras vertybinis vardiklis. Jeigu to nėra, negalima kalbėti apie jokį jungimąsi į organizacijas, o jeigu pykstama už asmenines iniciatyvas, tai iš viso ne pakeliui. „Visi sektoriai turime palaikyti vieni kitus. Vertybiškai dabar susiklosčiusi labai prasta situacija – juk galime prarasti tai, ką tėvai kūrė, – sako A. Vanagas. – Aš dar jaunas, noriu kažką sukurti, turėti sąlygas, nenoriu įeiti į istoriją kaip kažką sugriovęs, todėl reikia veikti.“
Vienpusė meilė
A. Vanagas pasakoja, kad jau nuo šešerių metų su tėvais statė ūkį, beveik visą atgimusios Lietuvos laikotarpį, todėl dabar nenori sugriauti to, kas savomis rankomis padaryta. Todėl reikia stengtis tai išsaugoti, o ne aklai tikėti tais, kurie klaidina žmones. „Reikėtų žemdirbių paklausti, ką dabartinė valdančioji dauguma padarė dėl žemdirbių? Retorinis klausimas. Tiesa, padarė – GPM tarifus norėjo padidinti beveik du kartus, pakelti nekilnojamojo turto mokestį, – vardijo A. Vanagas. – Dabar dar geriau – Žemės ūkio ministerijos biudžetas smarkiai mažinamas. Jis ir taip nesiekė 200 mln. ir buvo beveik mažiausias tarp visų ministerijų, bet dar mažinamas, nors žemės ūkis neseniai pripažintas nacionalinės svarbos sritimi. Įsivaizduokite, investicinei paramai pritrūko net 20 mln. eurų, tad dalyvaujantiems priemonėje „Investicijos į žemės ūkio valdas“ neliko pinigų, kyla grėsmė, kad ūkininkai nesugebės atsiskaityti su įrangos tiekėjais, statybų rangovais, padėjusiems įgyvendinti ūkių projektus ir ūkininkai ne savo valia taps skolininkais. Ar dėl tokių veiksmų ūkininkai gali mylėti valdžią, kai ta meilė vienpusė?“, – juokaudamas klausė ūkininkas.
Mane gąsdina diskusijų tonas, bet patinka, kad protestai išjudino visuomenę ir privertė pasisakyti net ir tuos, kurie nedrįsdavo reikšti savo nuomonės viešai.
Palaikė žemdirbius
Daug kam kyla klausimas, ar kultūros darbuotojai palaikė žemdirbius jų protesto metu. „Kultūros darbuotojų gretose taip pat yra žmonių, nepalaikančių savo kolegų, – sako A. Vanagas, – tačiau pagarbos verti tie, kurie nėra abejingi kultūros ateičiai. Tie, kurie neleidžia, kad į kultūros ministro postą būtų skiriamas nekompetentingas žmogus. Tai sritis, kur ypač reikia labai gerbiamo, protingo, patyrusio profesionalo.“
Vis dėlto negalima sakyti, kad žemdirbių nepalaikė kultūros darbuotojai. Galbūt jie nesijungė į palaikymo grupes, tačiau kai kurie neliko abejingi. Štai režisierius Oskaras Koršunovas 2024 m. sausį sostinės Gedimino prospekte mielai bendravo su protestuojančiais žemdirbiais, reiškė jiems palaikymą, o savo feisbuko paskyroje įdėjo nuotraukas iš protesto su šiais pastebėjimais: „Buvau ūkininkų mitinge. Likau sužavėtas – šviesūs, kultūringi žmonės. Nemačiau nė vieno pagėrusio, negirdėjau nė vieno keiksmažodžio. Prie manęs priėjo gal penki ūkininkai, padėkojo už palaikymą, paspaudė ranką – sakė, kad skaitė FB tekstus ir už tai dėkojo. Apskritai kalbose daug dėkojo vilniečiams – jiems labai svarbus miestiečių palaikymas. Šiandien, Vilniaus 700 metų jubiliejui, žadėjo su traktoriais padaryti šviesų šou. Jie tariasi kaip tvarkingai ir kultūringai rytoj išvažiuoti. Kalbos buvo įdomios, protingos ir pasvertos. Buvo netikėta, kad ypač daug kalbėjo apie ekologiją – čia jie turi savo pasvertą nuomonę. Nors aišku buvo išsprūdusių ,,perlų“, tokių kaip „Griežlės kiaušinių nededa“. Bet visgi, jie atviri dialogui su aplinkosauga, ir man atrodo, tai labai svarbu. Žemės ūkio ministerijai ir jos ministrui, taip pat Vyriausybei kritika pylėsi kaip iš rago. Dialogo su Vyriausybe ūkininkai taip ir nesulaukė. Skambėjo ne tik spaudoje viešinamos temos – problemų spektras labai platus ir didele dalimi sukurtas pačių valdininkų. Ypač buvo kritikuojama Žemės ūkio ministerijos ir jos ministro nekompetencija. Na ką, lygiai tą patį galima pasakyti ir apie kultūrą – visiška nekompetencija. „Kultūros barų“ atvejis – tik akivaizdus fragmentas. Nekompetencija yra visame kultūros lauke. Tarkime, nepriklausomiems teatrams irgi artinasi galas. Jeigu mes spektakliui iš Lietuvos kultūros tarybos gauname 10 tūkst. eurų, turime būti labai dėkingi, nes tai jau daug, kiti ir tiek negauna. Bet už tokius pinigus šiais laikais padaryti spektaklį neįmanoma. Taigi, teatrams gresia išnykimas. Dirvonuojantys laukai – ne tik pas ūkininkus, bet ir pas mus kultūroje.“
Asmeniškai gali protestuoti
Lietuvos ūkininkų sąjungos vadovas Raimundas Juknevičius sako, kad ši organizacija yra nevyriausybinė. Jos įstatuose yra nuostata, aiškiai draudžianti veltis į bet kokią politiką. „Kultūros darbuotojų protesto akcijos visiškai nesusijusios su žemės ūkio veikla, todėl mūsų sąjunga, kaip organizacija, nedalyvaus palaikymo akcijose, – sako LŪS vadovas. – Be to, ji tikrai suskaldytų žemdirbių visuomenę, kuri yra labai įvairi, o mums reikia būti vieningiems, kai sprendžiami būtent žemės ūkio klausimai. Tačiau niekas nedraudžia sąjungos nariams asmeniškai, kaip piliečiams, palaikyti kultūros darbuotojų. Dar daugiau – manau, kad pilietinė pareiga yra palaikyti, tačiau LŪS, kaip organizacija, to neagituoja. Čia kiekvieno laisva valia.“
R. Juknevičius pabrėžia, kad visuomenei gali susidaryti įspūdis, kad žemdirbių lyderiai palaiko kultūros darbuotojų protestus, nes į juos pirmiausia žiūrima kaip į organizacijų vadovus, tačiau nereikėtų painioti jų asmeninės nuomonės su pozicija, reiškiama visos organizacijos vardu.
Mokėsi iš žemdirbių
Pats R. Juknevičius sako, kad dabar vykstantys protestai jam sukelia įvairių minčių. „Iš vienos pusės mane gąsdina diskusijų tonas, bet patinka, kad protestai išjudino visuomenę ir privertė pasisakyti net ir tuos, kurie nedrįsdavo reikšti savo nuomonės viešai, – sako pašnekovas. – Tai rodo visuomenės brandą.“
Žemdirbiai jau ne kartą bandė ginti savo teises ir kovojo prieš netinkamą žemės ūkio politiką. R. Juknevičius primena, kad žemdirbių protestai pasižymėjo darna ir įstatymų paisymu. Patys kultūros darbuotojai, organizuodami savo protestus, kreipėsi konsultacijų į žemdirbius, kad šie padėtų pasiruošti pagal įstatymo raidę.
Dabar girdisi kalbos, kad protestų priešininkai pagrasino proteste ketinantiems dalyvauti žemdirbiams: „užblokuosime kelius, kad traktoriai nepatektų į sostinės centrą“. R. Juknevičius sako, kad niekas negali trukdyti reikšti savo nuomonę ir dalyvauti protesto akcijoje. Jeigu kažkas trukdys – pažeis įstatymus. Kažką leisti ar neleisti gali tik valstybės institucijos, tad jeigu draus policija – žemdirbiai nevažiuos. „Manau, kad yra per daug įsijausta į situaciją, per daug nekultūringai reiškiamų įsitikinimų, – kalba pašnekovas. – Mes kalbame apie mokyklas, kad jose gausu patyčių tarp mokinių, o ką darome patys? Juk viską galima pasiekti kultūringai kalbant, diskutuojant. Būtent taip protestuodami elgėsi žemdirbiai.“
Pasak R. Juknevičiaus, dabar susiklosčiusi situacija tarsi poliarizuoja visuomenę ir partijas. Šiame procese žemdirbiai nepalaiko nė vienos partijos. LŪS, ginanti žemdirbių profesinius interesus, neagituoja savo narių dalyvauti kultūros darbuotojų protestuose, tačiau skatina būti aktyvius.
