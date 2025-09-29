 Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkoje numatomi teigiami pokyčiai

Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkoje numatomi teigiami pokyčiai

2025-09-29 10:32
BNS inf.

Europos darbo rinkai stabilizuojantis bendras Lietuvos darbo rinkos barometras rugsėjį didėjo – per tris artimiausius mėnesius numatomi teigiami pokyčiai, bet nesitikima išvengti sezonui įprastų svyravimų, pirmadienį pranešė Užimtumo tarnyba.

Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkoje numatomi teigiami pokyčiai
Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkoje numatomi teigiami pokyčiai / A. Strumilos / BNS nuotr.

Pasak jos, bendras šalies darbo rinkos rodiklis per mėnesį – rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, – paaugo 0,1 balo ir pasiekė 101,6, o nedarbo rodiklis sumažėjo 0,5 balo, tačiau išliko pozityvioje skalės pusėje – ties 100,9 (101,4).

Nepaisant to, per artimiausius mėnesius tikimasi didesnio užimtumo – jį numatantis rodiklis rugsėjį pasiekė 102,3 balo (rugpjūtį – 101,5).

Tuo metu Europos valstybinių užimtumo tarnybų ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto sudaromas bendras Europos darbo rinkos rodiklis rugsėjį padidėjo 0,3 balo iki 100 balų.

Barometro skalė svyruoja nuo 90 (labai prasta padėtis darbo rinkoje) iki 110 (labai gera padėtis).

Šiame straipsnyje:
Užimtumo tarnyba
Lietuvos darbo rinka
pokyčiai

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų