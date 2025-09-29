Užimtumo tarnyba: Lietuvos darbo rinkoje numatomi teigiami pokyčiai

Pasak jos, bendras šalies darbo rinkos rodiklis per mėnesį – rugsėjį, palyginti su rugpjūčiu, – paaugo 0,1 balo ir pasiekė 101,6, o nedarbo rodiklis sumažėjo 0,5 balo, tačiau išliko pozityvioje skalės pusėje – ties 100,9 (101,4).
Nepaisant to, per artimiausius mėnesius tikimasi didesnio užimtumo – jį numatantis rodiklis rugsėjį pasiekė 102,3 balo (rugpjūtį – 101,5).
Tuo metu Europos valstybinių užimtumo tarnybų ir Vokietijos Užimtumo tyrimų instituto sudaromas bendras Europos darbo rinkos rodiklis rugsėjį padidėjo 0,3 balo iki 100 balų.
Barometro skalė svyruoja nuo 90 (labai prasta padėtis darbo rinkoje) iki 110 (labai gera padėtis).
