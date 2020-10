V. Šapoka: yra aiškus planas, kaip stabilizuoti skolos augimą

„Pasirinktas kelias yra optimalus, yra aiškus planas, kaip stabilizuoti skolos augimą. Skolos augimas stabilizuosis ties 50 proc. nuo bendrojo vidaus produkto ir ateityje mažės. Dėl to manau, kad Seimas ir būsima Vyriausybė be didelių korekcijų šį biudžetą patvirtins, nes jis tikrai yra geras“, – Seime per Vyriausybės valandą ketvirtadienį sakė V. Šapoka.

Finansų ministras sakė, kad biudžeto deficitą galima mažinti tik laipsniškai, priešingu atveju reikėtų nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų.

„Kalbant apie kitus metus, svarbu atkreipti dėmesį, kad biudžeto deficitą mes galime mažinti tik laipsniškai, priešingu atveju reikėtų nevykdyti prisiimtų įsipareigojimų. Kokius turiu omenyje – yra įsipareigojimai, kylantys iš įstatymų, kaip antai pensijų indeksavimas, vaiko pinigai. Yra kolektyvinės sutartys“, – sakė finansų ministras.

„(...) Nemanau, kad kas nors šiuo metu tokių dalykų imtųsi, nes tokiu atveju reikėtų mažinti atlyginimus tiek mokytojams, tiek dėstytojams, tiek sveikatos specialistams, gydytojams, mokslininkams ir kitiems“, – pridūrė V. Šapoka.

Vyriausybė trečiadienį pritarė kitų metų valstybės ir savivaldybių biudžetų projektui. 2021 metų valstybės biudžete planuojama gauti 11,384 mlrd. eurų pajamų, o asignavimai sieks 15,49 mlrd. eurų.

Kartu su ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis asignavimai viršija pajamas 4,1 mlrd. eurų.

Socialinei apsaugai išlaidos sieks 7,33 mlrd. eurų, ekonomikai – 3,5 mlrd. eurų, švietimui – 3 mlrd. eurų, sveikatos apsaugai – 2,73 mlrd. eurų.

Vaiko pinigai didės 10 eurų, nuo 60 iki 70 eurų, neįgaliems bei nepasiturinčių šeimų vaikams – iki 110 eurų.

Kitąmet numatytas ne blogesnis negu 5 proc. BVP valdžios sektoriaus deficitas.

Vyriausybė taip pat pritarė, kad MMA nuo kitų metų turėtų didėti iki 642 eurų (iki mokesčių), tačiau paliko galimybę šių metų gruodį dydį persvarstyti.