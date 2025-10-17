Vairuotojams teks patuštinti kišenes

Dar visai neseniai Vyriausybė žadėjo, kad kitais metais dyzelino brangimą pristabdys.
„Yra svarstymas, kad kažkiek sulėtėtų dyzelino akcizo didėjimas, galbūt liktų toks pat“, – anksčiau teigė finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas.
Bet, panašu, persigalvojo – įregistravo projektą nuo sausio akcizus degalams didinti. Pažadai ir liko pažadais. Litras dyzelino kitais metais gali brangti dar keturiais centais, o benzino – šešiais.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
K. Vaitiekūnas aiškina, kad reikėjo kompromiso – išlaikyti dalį pajamų biudžete, bet ir per daug nenuskriausti gyventojų.
„Toks aukso viduriukas – išlaikyti augimą, kaip buvo numatyta užpraeitos Vyriausybės, turbūt būtų per greitas didinimas“, – pabrėžė finansų ministras.
Tad pagal projektą viena akcizo dalis didės, o kita liks įšaldyta.
„CO2 dedamoji nedidės, todėl dyzelinas nebrangs 10 centų, kaip buvo numatyta“, – tvirtino finansų ministras.
Tačiau vilkiko vairuotojui Eugenijui vis tiek prasta žinia – matyt, teks perskaičiuoti visus pervežimų įkainius.
„Blogai, gal ir įkainį reikės kelti“, – aiškino vilkiko vairuotojas.
Bet kone labiausiai nuskriaustas gali jaustis paprastas vairuotojas.
„Brangesnis – tikrai brangesnis“, – teigė panevėžietis Robertas.
Brangs visos paslaugos ir prekės, nes jose didžiulė dalis transporto ir logistikos.
Robertas, paklaustas, ar ribos keliones, atsakė: „Aišku, ribosiu – būsiu priverstas.“
Tas, kas pilsis, kiek pylėsi, kainų augimą pajus ne tik švieslentėse – degalinių atstovai žada branginti ir kitas savo prekes.
„Brangs visos paslaugos ir prekės, nes jose didžiulė dalis transporto ir logistikos“, – tvirtino „Viada LT“ generalinis direktorius Linas Vytautas Karlavičius.
Taip yra, nes vežėjai jau visus metus apleidę lietuviškas pasienio kuro stoteles. Kam piltis čia, kai Lenkijoje dyzelino litras 10 centų pigesnis.
„Lietuva – labai maža šalis. Užtenka įpilti 100 litrų, ją pravažiuojame ir Lenkijoje pilame vieną litrą 4 centais pigiau. Supylus pilnus bakus vilkikams, sutaupome nuo 52 eurų už vieną kartą“, – nurodė Tarptautinio transporto ir logistikos aljanso vadovas Povilas Drižas.
„Dyzelino šiais metais prarasta 16 procentų – 320 milijonų litrų. Tokią padarėme dovaną mūsų kaimynams“, – sakė „Viada LT“ generalinis direktorius.
Vežėjai sako, jei Lietuva būtų pigesnė, mokesčiai liktų čia, o degalų akcizo didinti net nereikėtų.
„Galbūt neverta didinti, nes vežėjai sugrįš ir mes kompensuosime, o dabar padidinta kaina bus ant vartotojų pečių“, – kalbėjo P. Drižas.
Tačiau degalų konkurencijos su Lenkija valdžia spręsti net nežada.
„Niekaip nespręsime – su Lenkija lenktyniauti neketiname. Lenkija turi plaukiojantį valiutos kursą, gali vykdyti savarankišką monetarinę politiką, mes su ja lenktyniauti negalime“, – šnekėjo finansų ministras.
Kitąmet akcizus dyzelinui didinat nuosaikiau, biudžetas vis tiek neteks 60 milijonų eurų. Tačiau kaip kamšys šią skylę – irgi neišsprendė.
„Vyksta diskusija, iš kur pastumti – kol kas paskutinių skaičių nemačiau“, – tvirtino Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas.
Turėti pakankamai pajamų svarbu, ypač kai kitų metų biudžete suplanuota ne viena permaina.
„Biudžetas yra įtemptas, tamprus iš visų pusių“, – sakė prezidentas Gitanas Nausėda.
Vyriausybė žada nuo sausio didinti mažiausiai uždirbančiųjų pajamas – įskaitant ir Gintaro.
Aplinkos tvarkytojas Gintaras, paklaustas, ar pakankamai moka už šį darbą, atsakė: „Na, ne svajonių darbas.“
Sostinę tvarkantis Gintaras gauna minimalią algą. Vyriausybė siūlo tokiems kaip jis pajamas didinti 115 eurų iki mokesčių arba 56 eurais „į rankas“.
„Pavalgyti ir kad šilta būtų – daug nėra norų“, – teigė Gintaras.
Bet net jei ir poreikiai menki, kažin ar viskam užteks. Ekonomistas sako – atlyginimų didinimas toliau kaitins infliaciją.
„Darbo rinkai nieko blogo – greičiausiai įkainius pakoreguos, klientai turės susimokėti daugiau“, – nurodė ekonomistas Algirdas Bartkus.
Kitąmet numatoma didinti ir pensijas – vidutinė senatvės pensija didės 12 procentų, iki 750 eurų, o turintiesiems būtinąjį stažą – iki 810 eurų.
„Rasta 90 mln. eurų papildomam indeksavimui pensijų ir tai leis pensijas padidinti maždaug 12 proc.“, – pabrėžė G. Nausėda.
Tačiau buvusi finansų ministrė Gintarė Skaistė sako – pažadas pensininkams sulaužytas.
„Tiek pensijų indeksavimas, tiek MMA – lėtesni nei pernai. Vaiko pinigų indeksavimas kelis kartus mažesnis, nei buvo praėjusiais metais“, – kalbėjo G. Skaistė.
Pati Vyriausybė svarbiausią finansų dokumentą praminė gynybiniu, tačiau opozicija klijuoja kitą etiketę.
„Butaforinių pokyčių biudžetas, kai bandoma parodyti, kad visko daugiau, bet nuo to, kas buvo iki šiol, stipriai atsiliekama“, – pabrėžė G. Skaistė.
Kitų metų valstybės biudžeto išlaidos 7 milijardais viršys pajamas.
Naujausi komentarai