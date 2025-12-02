Vaitiekūnas: pažadas mokytojams dėl algų bus ištesėtas

„Faktas tas, kad mokytojams tai, kas buvo pažadėta ir sutarta, tie pinigai tikrai bus (skirti – BNS)“, – antradienį BNS sakė finansų ministras.
Jis nekonkretizavo, iš kokių šaltinių bus paimta tokia suma.
„Galima mažinti kitas išlaidas arba galima prisiimti šiek tiek didesnes rizikas. Kažkokį sprendimą priimsim. Dar tarsimės ir su premjere, ir Vyriausybės lygmeniu, ir tikrai tie pinigai bus“, – pridūrė K. Vaitiekūnas.
Kaip rašė BNS, Lietuvos švietimo darbuotojų profesinei sąjungai pagrasinus streiku, švietimo ministrė Raminta Popovienė pranešė radusi papildomus 100 mln. eurų pedagogų atlyginimams, todėl jie nuo kitų metų sausio didėtų 8,41 proc.: 0,71 proc. – pareiginės algos bazinis dydis, o 7,65 proc. – jos koeficientai.
Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius praėjusią savaitę teigė, kad R. Popovienės pareiškimas dėl papildomų 100 mln. eurų finansų ministrui buvo staigmena.
Vyriausybė lapkričio pabaigoje jau pritarė siūlymui didinti mokytojų darbo užmokestį taip, kaip numatyta ministerijos ir profesinių sąjungų susitarime.
Pernai spalį atnaujintoje šakos kolektyvinėje sutartyje su keturiomis švietimo profsąjungomis numatyta, jog kasmet iki 2028-ųjų pedagogams atlyginimai bus didinami 5 proc. daugiau nei prognozuojamas tų metų šalies vidutinio darbo užmokesčio augimas.
Pagal šį susitarimą mokytojų algos nuo sausio turėjo didėti 7,65 proc., tačiau ankstesni Finansų ministerijos skaičiavimai numatė, kad jos augs 5 procentais.
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija lapkritį skelbė, kad derybose su dalimi švietimo bendruomenės atstovų sutarta, jog mokytojų algos nuo 2026-ųjų rugsėjo 1 dienos didės 11,5 procento.
Trečiadienį Vyriausybė antrą kartą svarstys 2026 metų biudžeto projektą, kurį po svarstymo Seimas grąžino jai tobulinti.
