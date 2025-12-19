Kristupas Vaitiekūnas: Lietuva rems Lenkijos siekį pritraukti ES Muitinės agentūrą į Varšuvą

„Lietuva parems savo strateginės partnerės – Lenkijos – siekį pritraukti naujai kuriamą ES Muitinės agentūrą į Varšuvą“, – feisbuke penktadienį rašė K. Vaitiekūnas.
„Tai svarbus sprendimas visam regionui, stiprinantis ES išorės sienų valdymą ir muitinės pajėgumus“, – teigė jis.
Tai Varšuvoje viešintis K. Vaitiekūnas paskelbė po susitikimo su lenkų kolega Andrzejumi Domanskiu (Andžejumi Domanskiu).
„Lietuvoje ir Lenkijoje ekonomikos plėtra labai panaši, abi šalys gali džiaugtis gan sparčiu BVP augimu, didžiuotis savo dėmesiu gynybai ir nuogastauti dėl nemažo deficito. Tai teikia pagrindą dar glaudesniam strateginiam bendradarbiavimui“, – rašė K. Vaitiekūnas.
Kaip rašė BNS, „PKO Bank Polski“ rugsėjo viduryje pranešė netrukus atidarysiantis atstovybę Lietuvoje. Banko viceprezidentas Marekas Radzikowskį (Radzikovskį) tuomet sakė, kad bankas per atstovybes artimiausiu metu pradės veiklą Lietuvoje ir Švedijoje.
„Lenkijos bankų atėjimas į Lietuvą sukurtų daugiau galimybių verslui, skatintų konkurenciją ir dar labiau stiprintų mūsų valstybių ekonominę partnerystę. Pakviečiau Lenkijos finansų rinkos dalyvius svarstyti įvairias veiklos Lietuvoje formas – nuo bankų skyrių iki pilnos bankininkystės licencijos“, – teigė finansų ministras.
2023 metų liepą Vilniuje viešėjęs tuometinis Lenkijos prezidentas Andrzejus Duda (Andžejus Duda) teigė, kad netrukus į Lietuvą gali įžengti nauji Lenkijos bankai.
