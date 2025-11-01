 Vėlinių laikotarpiu dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs

2025-11-01 11:33
ELTOS inf.

Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs.

Vėlinių laikotarpiu dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs / J. Balčiūno/ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Lietuvos paštas, lapkričio 1–2 dienomis dirbs tik kai kuriuose prekybos centruose veikiantys skyriai.

Nurodytomis dienomis paslaugos bus teikiamos Kaune esančiuose prekybos centruose „Akropolis“ ir „Mega“, Klaipėdos „Akropolyje“ ir „Mole“, Panevėžio „Ryo“, Šiaulių prekybos centruose „Akropolis“ ir „Saulės miestas“, Vilniaus „Akropolyje“, „Oze“, „Panoramoje“ ir „Ogmios mieste.

Taip pat, pasak Lietuvos pašto, keisis prekybos centruose veikiančių skyrių darbo laikas ir dieną prieš Vėlines – spalio 31-ąją.

Tuo metu „LP Express“ paštomatai veiks įprastai, tačiau lapkričio 1–2 dienomis siuntos į juos nebus pristatomos ir iš jų nebus išimamos.

 

 

