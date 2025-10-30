 Pranešė, kaip Vėlinių laikotarpiu dirbs Lietuvos pašto skyriai

Visų šventųjų ir Vėlinių dienomis dalis Lietuvos pašto skyrių nedirbs.

Pranešė, kaip Vėlinių laikotarpiu dirbs Lietuvos pašto skyriai / J. Balčiūno / ELTOS nuotr.

Kaip pranešė Lietuvos paštas, lapkričio 1–2 dienomis dirbs tik kai kuriuose prekybos centruose veikiantys skyriai.

Nurodytomis dienomis paslaugos bus teikiamos Kaune esančiuose prekybos centruose „Akropolis“ ir „Mega“, Klaipėdos „Akropolyje“ ir „Mole“, Panevėžio „Ryo“, Šiaulių prekybos centruose „Akropolis“ ir „Saulės miestas“, Vilniaus „Akropolyje“, „Oze“, „Panoramoje“ ir „Ogmios mieste.

Taip pat, pasak Lietuvos pašto, keisis prekybos centruose veikiančių skyrių darbo laikas ir dieną prieš Vėlines – spalio 31-ąją.

Tuo metu „LP Express“ paštomatai veiks įprastai, tačiau lapkričio 1–2 dienomis siuntos į juos nebus pristatomos ir iš jų nebus išimamos.

