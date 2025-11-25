Ministras: Lietuvos pašto skyriai gali būti uždaromi

„Didžioji dauguma (vartotojų – BNS) naudojasi paštomatais, todėl skyriai nebeatlieka savo funkcijos, kai į juos iš esmės ateina vienas ar du žmonės per dieną. Jie bus greičiausiai uždaryti, bet tik tuomet, kai bus įrengta alternatyva – paštomatas, taip pat visur užtikrinama mobilaus laiškininko paslauga, nes ne visi žmonės gali paštomatais pasinaudoti“, – LRT radijui antradienį sakė J. Taminskas.
Anot ministro, aktyviai investuojama į paštomatų plėtrą – per trejus metus bus įrengta beveik 300 naujų paštomatų visoje Lietuvoje, taip pat ir miesteliuose, kur gyvena nuo 500 gyventojų.
„Lygiai taip pat paštomatais nuo kitų metų bus galima siųsti ir registruotus laiškus, nebereiks eiti dėl to į pašto skyrių. Tai yra ir laiko taupymas, sąnaudų taupymas“, – teigė J. Taminskas.
Jo teigimu, pašto skyrių tinklas neišvengiamai mažės, tačiau esant poreikiui jie bus ne tik uždaromi, bet ir atidaromi nauji.
„Turime pripažinti, kad nepavyks išvengti (skyrių uždarymo – BNS), nes matome, kaip keičiasi gyventojų, vartotojų įpročiai (...). Vieni miesteliai auga, o kiti traukiasi, todėl natūralu, kad net susidaro tokios sąlygos, kad reikia atidaryti pašto skyrius, o kitur reikia uždaryti“, – aiškino ministras.
Pasak jo, sprendimai bus priimami atsižvelgus į kiekvieną atvejį.
„Dirbama yra kompleksiškai, žiūrima labai į kiekvieną savivaldybę ir miestą, miestelį individualiai. Situacija yra vertinama individualiai ir vienašališkų uždarymo sprendimų nebus priimama. Visas aplinkybes įvertinus, visuomet bus pastatomas paštomatas, užtikrinama mobilaus laiškininko paslauga, kalbamasi su bendruomenėmis, savivaldybėmis“, – teigė J. Taminskas.
BNS rašė, kad Lietuvos paštas rugsėjį pranešė į itin didelio masto paštomatų tinklo plėtrą Baltijos regione investuosiantis apie 4,4 mln. eurų – tokią sumą jų plėtrai bendrovė skyrė pirmą kartą.
Iki šių metų pabaigos „LP Express“ paštomatai pirmą kartą pradės veikti 13-oje vietovių: Jonučiuose II, Ramučiuose, Viduklėje, Gelgaudiškyje, Kalveliuose, Senuosiuose Trakuose, Jiezne, Vydmantuose, Kairiuose, Kretingalėje, Kvėdarnoje, Šveicarijoje ir Darbėnuose.
Juos įrengus Lietuvos pašto tinkle bus virš 1,4 tūkst. paštomatų, iš jų daugiau nei 500 – „LP Express“ Lietuvoje. Pastarasis tinklas nuo kitų metų iki 2028 metų pabaigos etapais bus plečiamas ir mažesnėse gyvenvietėse.
Lietuvos paštas taip pat testuoja naujus technologinius sprendimus, kurie spartintų tinklo prieinamumą ir plėtrą regionuose.
