Verslas siūlo atidėti mokesčių reformą: mato grėsmę verslui ir gyventojams

„Vieningai neigiamai vertiname projektus ir siūlome jų priėmimą atidėti, siekiant platesnės diskusijos su suinteresuotomis pusėmis“, – teigiama Vyriausybei ir visoms Lietuvos politinėms partijoms adresuotame laiške.

Jį pasirašė Investuotojų forumas, Lietuvos pramonininkų, verslo bei darbdavių konfederacijos, Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija.

Anot jų, mokesčių didinimui pasirinktas netinkamas laikas, kai geopolitinis ir ekonominis neapibrėžtumas vis dar nesumažėjęs, o Lietuvos bendrajam vidaus produktui (BV) traukiantis antrą ketvirtį iš eilės šalyje fiksuojama techninė recesija.

Atkreipiamas dėmesys, kad ir toliau didės būsto paskolų įmokos, o gyventojų mokestinės naštos didinimas negerins šalies ekonominės aplinkos, o kai kurioms visuomenės grupėms mokesčiai didėtų net dukart – taip prieštaraujant teisingumo ir teisėtų lūkesčių principams.

Šiuo siūlymu įtvirtintinas valstybės teisinis reguliavimas ne skatins verslumą ir piliečių įsitraukimą, užtikrinant verslo klimato gerinimą, bet atvirkščiai – stabdys.

Pasak verslo organizacijų, nuo Lietuvos nusisuks užsienio ir vietos investuotojai, o dėl to nesurinkti mokesčiai bus didesni nei tie, kuriuos planuojama surinkti po reformos. Pažymima, jog reforma mažintų šalies konkurencingumą regione, smuktų privataus kapitalo apimtys.

Be to, priekaištaujama, kad mokesčių keitimo pasiūlymai nebuvo aptarti su visomis suinteresuotomis grupėmis, reforma vykdoma per greitai.

Organizacijų manymu, visuotinis nekilnojamojo turto (NT) apmokestinimas būtų mažiau žalingas nei vertę kuriančių gyventojų ir verslų perteklinis apmokestinimas.

„Todėl kviečiame tobulinti diskusijoms jau pateiktą NT mokesčio įstatymą taip, kad mokestis taptų visuotinas, kurį mokėtų visi infrastruktūros naudotojai ir kuris apjungtų NT ir žemės mokesčius“, – nurodo verslo organizacijos.

Vyriausybė planavo mokesčių pakeitimų paketą Seimui teikti ketvirtadienį, tačiau užtrukus jo derinimui pateikimas atidėtas.

Mokesčių reformos pakete siūlomas didesnis individualios veiklos apmokestinimas, papildomas gyventojų pajamų mokestis, pokyčiai dirbantiesiems su verslo liudijimais, visuotinis nekilnojamojo turto mokestis, investicinė sąskaita ir kiti pokyčiai. Pasak finansų ministrės Gintarės Skaistės, taip siekiama sąžiningesnės ir labiau subalansuotos mokesčių sistemos.