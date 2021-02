VERT ir „Litgrid“: Rusija energetinius įsipareigojimus vykdo naudodamasi Baltarusijos AE elektra

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorės „Litgrid“ atstovas teigia, kad reikšmingą dalį elektros energijos kiekio, kurį Baltijos šalims per NordPool jungtį įsipareigojusi tiekti Rusija, patenka per Baltarusijoje esantį generatorių. Tuo tarpu Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (VERT) atstovas pažymi, kad elektros iš Baltarusijos tiekimas į Lietuvą vyksta per Latvijos ir Rusijos jungtį.