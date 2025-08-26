Vienkartinės elektroninės cigaretės sukelia vis daugiau gaisrų

Rastas akumuliatorius mišrių atliekų konteineryje. Nors tokių daiktų ten būti neturėtų, įvairias baterijas ir akumuliatorius gyventojai dar labai dažnai išmeta į bendras atliekas. Labiausiai gąsdina ten randamų vienkartinių elektroninių cigarečių, vadinamųjų „veipų“, skaičius.
„Ir „veipų“ išmetama tikrai yra daug, žala šiuo metu tikrai gali būti padaroma didelė, nes bet koks „veipas“ – tai yra ličio baterija viduje, tai yra potencialus gaisro židinys“, – šnekėjo „Energesman“ direktorius Algirdas Blazgys.
Sekmadienį toks gaisras ir įvyko. Pavojingų atliekų tvarkymo įmonės „Toksika“ aikštelėje užsidegė sunkvežimis, pilnas ličio baterijų. Spėjama, kad dėl drėgmės tarp įprastų baterijų ir vienkartinių elektroninių cigarečių kilusi cheminė reakcija įžiebė nemažą gaisrą. Jį dvi valandas gesino daugiau nei 20 ugniagesių.
„Ličio baterijos, vienkartinės elektroninės cigaretės mums, pavojingų atliekų tvarkytojams, tikrai yra galvos skausmas ir absoliuti bėda. Matome, kad turime griežčiau reglamentuoti šios atliekos saugojimą, sandėliavimą“, – teigė „Toksikos“ generalinis direktorius Arūnas Dirvinskas.
Balandžio pabaigoje „Energesman“ atliekų tvarkymo gamykloje kilęs didžiulis gaisras taip pat atkreipė dėmesį į daiktų su baterijomis išmetimą į bendras atliekas, kai svarstyta, kad gal būtent baterijos gaisrą ir sukėlė. Tačiau žmonių sąmoningumas nepadidėjo, kaip tik priešingai – baterijas dar dažniau ėmė mesti kur papuola.
„Pastebėjome jų ženklų padidėjimą po visų gaisrų, turbūt žmonėms dėl komunikacijos, kad tai gali savaime užsidegti, ir į visas atliekas, turbūt ne tik į mišrias, pradėjo papildomus akumuliatorius, visokių baterijų išmetinėti, o „veipai“ visada buvo didelė dalis“, – kalbėjo „Energesman“ direktorius.
Panaudotos vienkartinės elektroninės cigaretės turėtų būti atnešamos atgal į parduotuves, iš kurių jos buvo pirktos. Tačiau didelė dalis šios elektronikos atgal į prekybos vietas negrįžta.
„Iš tiesų jau yra bėda ir kartais norisi paklausti: tai kiek dar reikia mokytis ir kiek dar eisime link to, kol suprasime, jog rūšiuoti yra paprasta ir šiaip reikalinga“, – pabrėžė aplinkos viceministras Tomas Vaitkevičius.
Todėl Aplinkos ministerija netrukus žada Seimui nešti siūlymą – vienkartinėms cigaretėms uždėti depozito mokestį.
„Šiuo metu veikia depozitas pakuotėms plastikinėms, kur buvo skysčiai, tarai. Šiuo atveju irgi galėtų būti šioks toks depozitas, kai žmogus, įsigijęs tą elektroninę cigaretę, palieka užstatą ir paskui jį atgauna“, – kalbėjo aplinkos viceministras.
Anot Seimo Aplinkos apsaugos komiteto nario Simono Gentvilo, tokio depozito vienkartiniams rūkymo aparatams nemažai parlamentarų laukia ištiestomis rankomis. Komitetas jį svarstyti norėjo dar pavasarį, ministerijai nespėjus siūlymo paruošti, dabar jį žada Seimui pateikti šioje rudens sesijoje.
„Buteliui yra 10 centų, elektroninėms cigaretėms galbūt galėtų būti ir 1 Eur, ir 2 Eur. Šiandien elektronika, patekusi į bendrą srautą, yra pragaras atliekų tvarkymui, nes masiniai gaisrai“, – sakė S. Gentvilas.
Grupė parlamentarų šį rudenį žada Seimui siūlyti ir kitą įstatymo projektą – visiškai uždrausti vienkartinių elektroninių cigarečių pardavimą Lietuvoje.
