Viešbučiuose – nerimas: lietuviai švęs svetur, o užsieniečiai mano, kad pas mus vyksta karas?

– Taigi kokiomis nuotaikomis Kalėdas pasitinka viešbučiai?

– Matome, kad sniegas po truputį džiugina ir Kalėdų nuotaikos artėja. Kiek teko kalbėti su nariais, keičiasi mūsų vartotojų įpročiai. Užsakymai vyksta lėtai, bet daugiausiai jų būna paskutinę minutę. Kiek pasiteiravome, Vilniaus viešbučiuose dar nedaug užsakymų, šiek tiek planuojama kalėdinių vakarėlių su įmonėmis. O dėl Naujųjų metų, tai dar rezervacijos tik įsibėgėja. Kurortuose situacija kiek kitokia, bet viešbučiai siūlo įvairius variantus. Galima tik su nakvyne, bet ne mažiau kaip dviem naktims. Taip pat su paslaugom galima rinktis ar nakvynė plius vakarienė. Yra iš ko pasirinkti, kas nelabai nori mokėti brangiau už vakarienę, nes viešbučių restoranuose ji ir su šampanu. Daugelis viešbučių ir restoranų rengia daug kuklesnes naujametines programas, nes ne paslaptis, kad tai irgi sudaro labai didelę kainos dalį.

– Būtent apie tai ir norėjau paklausti, ar viešbučiai planuodami atsižvelgia į klientų pageidavimus. Ir ko jie pageidauja? Juntamas tas visuotinis taupymas?

– Manau, kiekvienas renkasi pagal savo kišenę, kadangi visos kainos yra internete. Kad jis gerai jaustųsi, iš anksto pasižiūri, kiek jam kas kainuos, ir nusprendžia. Vėlgi labai priklauso, kiek bus žmonių. Jeigu važiuoja su vaikais ar platesne gimine, aišku, ta kaina susidaro nemaža. Ypač jei ketinama apsistoti dviem, trims dienoms. Manyčiau, aktyviau registruojasi kurortuose: pajūrio, Druskininkuose, Birštone, nes ten planuojama viešnagė ilgesniam laikui. Be abejo, ir biudžetas didesnis gaunasi.

– Per karantiną, kiek leido ribojimai, buvo labai populiaru užsisakyti viešbučio kambarį su vakariene jame. Ar dabar toks variantas dar bus galimas? Kas pasikeitė? Ar iš viso šventinės vakarienės žibės prabanga?

– Dėl prabangos, priklauso, apie ką mes kalbame. Vienur žibės, kitur nelabai. Be abejo, 5 žvaigždžių viešbučiai negali nežibėti. Juose bus ir prašmatnesnės vakarienės. Dabar niekas neskatina, nebent tai būtų išskirtiniai atvejai, – šventinė vakarienė kambariuose. Per didelis krūvis tuomet virtuvės personalui, kuriam tektų paruošti šventinę vakarienę restorane ir dar į kambarius. Manau, niekas neturės tiek darbuotojų. Ir žmonių įpročiai keičiasi. Bet kai dabar toks oras už lango, tai daugelis, ne paslaptis, planuoja atostogas užsienyje. Mes tą labai jaučiame, kai atsidarė sienos po karantino. Per pandemiją buvo viena situacija, o dabar, kai yra galimybė išvykti ir šalta nuo lapkričio, jaučiame nemažą srautą išvykstančių.

Atvykstamasis turizmas kritęs 50 proc. Turime tokią situaciją – daugelis užsieniečių galvoja, kad čia vyksta karas. Kai kurios šalys tiesiog nerekomenduoja vykti į Lietuvą.

– Galbūt pas mus užsienio svečiai atvyksta sutikti Naujųjų metų? Vilnius labai reklamuoja save. Tai gal tokių svečių turėsime?

– Labai norėtume, tačiau turime tokią situaciją, kad daugelis užsieniečių galvoja, kad čia vyksta karas. Ir kai dabar yra grasinimai Baltarusijos su atomine elektrine, ir Kaliningrado visa situacija, tai net lietuviai emigrantai, kurie čia turi namus ir butus, praktiškai šią vasarą neatvyko. Arba vienetai, ir mes tą labai jaučiame. Be to, kai kurios šalys tiesiog nerekomenduoja vykti į Lietuvą. Geriausia, ko galime tikėtis, tai – latvių, estų ir šiek tiek skandinavų. O šiaip neturime daug vilčių. Turizmas yra kritęs apie 50 proc. ir jis neatsigavęs iki šiol. Pagal Pasaulio turizmo organizacijos prognozes, Baltijos šalyse turizmas greičiausiai atsigaus tik 2024-aisiais.

– Na, tai nuotaikos nėra tokios optimistinės, šventinės? Galima sakyti, kad tas viešbučių tuštėjimas, prasidėjęs per karantiną, vis dar tęsiasi?

– Na, žiema tikrai bus nelengva. Dabar džiugina nebent tai, kad yra bumas įvairių konferencijų, seminarų. Salę šiuo metu sunkoka rasti. Tai nėra šventiniai vakarėliai, bet verslo renginiai, visokie mokymai. Bet liūdina, kad neturime sporto rūmų ir, matyt, nebeturėsim, nes daugelis viešbučių, laukdami šito projekto, pasistatė tik mažas konferencijų sales. Tai tokia situacija infrastruktūrinė ir aplinkinės rinkos nelabai džiugina. Bet broliai latviai, tikimės, mus aplankys. Į Lenkiją, Vokietiją orientuojamės, kur arčiau, lengva atskristi.

– Norėtųsi šiek tiek optimizmo…

– Optimizmas visada yra. Ateis Kalėdos. Ir patys švęsime, ir jei sniegelio to balto bus. Situacija yra tokia, kokia yra. Viešbučiai ir restoranai yra optimistai – manome, gal tai jau paskutinė tokia sunki žiema.