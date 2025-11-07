Vilniuje pasirašoma sutartis dėl 300 mln. eurų EIB paskolos gynybos projektams

Parašus ant jos padės finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas ir EIB viceprezidentas Karlas Nehammeris (Nehameris).
Anksčiau skelbta, kad Vyriausybė ir EIB derasi dėl 400 mln. eurų paskolos, o derybas tikimasi baigti iki lapkričio.
Ministerija anksčiau BNS sakė, kad paskolos sąlygos bus nustatomos kiekvienam pinigų išėmimui atskirai, tačiau dėl kredito reitingų skirtumo sąlygos bus geresnės nei Lietuvai skolinantis rinkoje.
EIB šiemet birželį patvirtino suteiksiantis Lietuvai 540 mln. eurų lengvatinio kredito limitą – jis skirtas Vokietijos brigadai statomo Rūdninkų karinio miestelio statybai, kai bus pasirašomos sutartys su rangovais.
BNS rašė, kad kovą EIB direktorių valdyba išplėtė finansavimo reikalavimus, kad jie apimtų ir projektus, skirtus karinei paskirčiai, pavyzdžiui, kareivinėms, saugykloms, bepiločiams orlaiviams, sraigtasparniams, radarams, palydovams, pažangiajai aviacijai, varomosioms sistemoms ir optikai, kartu išlaikant stiprius finansavimo pajėgumus ir tvirtą poziciją pasaulinėse kapitalo rinkose.
