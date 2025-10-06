Vitkauskas apie hipotetinį ekstremalios situacijos scenarijų: tai keltų didžiausią iššūkį

„Didžiausias turbūt iššūkis yra transporto sektorius, logistika, kelių uždarymas, tam tikrų galbūt prieigų prie objektų apsunkinimas“, – žurnalistams pirmadienį sakė V. Vitkauskas.
„Šitie visi dalykai sąlygoja mūsų komplikuotiškumą ir (lemia – BNS), kad mums sunku priimti sprendimus galbūt, nes reikia aukoti tam tikrus dalykus dėl veiklos tęstinumo, kažko nedaryti, kažką daryti, kažkokius ribojimus įvesti dėl kuro tiekimo, elektros tinklų atstatymo ir panašių dalykų“, – apie hipotetinį ekstremalios situacijos scenarijų kalbėjo NKVC vadovas.
Taip jis šnekėjo Lietuvoje pirmadienį prasidėjus mobilizacinės sistemos patikrinimo pratyboms „Vyčio skliautas 2025“. Jose dalyvauja 115 institucijų, apie 1,2 tūkst. valstybės tarnautojų, pareigūnų, ir apie 1 tūkst. savanorių.
Kaip pažymėjo V. Vitkauskas, tai yra antrosios „Vyčio skliauto“ pratybos, pirmos surengtos pernai rugsėjį.
„Mūsų tikslas yra šiek tiek įsivertinti išmoktas pamokas, ką esame identifikavę, ir akcentuoti pagrindinius dalykus, kaip veikia operacijų centras, kaip koordinuojame veiksmus tarp institucijų, kaip priimame sunkius sprendimus. Suprantame, kad kuomet yra kompromisai, jie nebūna idealūs, visą laiką reikia ką nors aukoti, nepadaryti arba padaryti vėliau“, – sakė NKVC vadovas.
Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas akcentavo, kad vienas pagrindinių pratybų elementų bus karo komendantūrų sąveika su savivaldybe Šiauliuose.
„Pažiūrėsime, kaip karo komendantūra sąveikauja su savivaldybe mobilizacijos teisiniame režime (...) ir kaip vyksta civilinis karinis koordinavimasis. (...) Kariai pačiame mieste bus išsiskleidę, judėjimo kontroliavimą vykdys, bet tai nedarys įtakos bendram gyvenimo ritmui, ūkinei veiklai ir panašiai“, – kalbėjo T. Godliauskas.
Jis kertinėmis pratybų vietovėmis nurodė Šiaulius, Trakus, Vilniaus ir Klaipėdos apylinkes, pažymėjo, kad vyks karinės technikos judėjimas tarp poligonų.
Kaip rašė BNS, pratybos „Vyčio skliautas 2025“ truks iki spalio 11 dienos.
Pagrindinis jų tikslas – įvertinti valstybės mobilizacinės sistemos būklę, kaip veiktų esminis valstybės persitvarkymas ir išteklių sutelkimas pasirengiant šalies gynybai, vykdant gyvybiškai svarbias funkcijas sparčiai kintančioje saugumo aplinkoje.
„Pradėjome šiandien ryte pratybas, 7 val. ryto paskelbtas mobilizacinis teisinis režimas. Vyriausybės kanceliarijoje sutelktas valstybės mobilizacijos operacijų centras, matome institucijų įsitraukimą, dalyvauja pratybose 115 institucijų“, – sakė V. Vitkauskas.
Tarp pratybų dalyvių, kaip paminėjo NKVC vadovas, yra visos 60 savivaldybių, visos ministerijos, Lietuvos bankas ir kitos institucijos.
Antradienį ir trečiadienį numatoma gyventojų evakuacijos treniruotė iš Vilniaus geležinkelio stoties į kitas Lietuvos savivaldybes, taip pat bus testuojamos gyventojų perspėjimo sistemos, vertinamas ligoninių pasirengimas, treniruojamas komendantūrų tinklas.
Naujausi komentarai