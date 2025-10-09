VMI automobilių internetinė parduotuvė sulaukė nemenko susidomėjimo

Plačiau šia tema – pokalbis su VMI Valstybei perduotino turto skyriaus patarėja Agne Birutiene.
– Kodėl VMI ėmėsi pardavinėti automobilius? Pritrūko pinigų?
– VMI turi valstybės deleguotą funkciją konfiskuotas transporto priemones realizuoti. Mes šią funkciją vykdome, anksčiau vykdėme ir toliau žadame vykdyti.
– Kokius automobilius parduodate ir kokios kainos bei kodėl?
– Parduodame dažniausiai konfiskuotas transpoto priemones, kurias teismai pagal nutartis konfiskuoja iš pažeidimą ar nusikaltimą padariusių asmenų. Kadangi VMI turi tokį turtą realizuoti, būtent taip ir vyksta pardavimai. Dažniausiai pasitaiko lengvosios transporto priemonės. Jų vidutinė kaina paskutiniu metu – apie 3 tūkst. eurų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
– Kaip tos kainos yra nustatomos?
– Nustatomos pagal vidutinę rinkos kainą ir vertiname tų transporto priemonių išorinius defektus.
– Teigiate, kad ir anksčiau buvo pardavinėjami automobiliai, bet tarsi tai buvo ne viešai daroma. Dabar net parduotuvė internete atidaryta.
– Anksčiau buvo parduodamos mūsų konfiskuotos transporto priemonės per tarpininkus, per realizuotojus, su kuriais VMI buvo sudariusi tokių paslaugų teikimo sutartis viešo konkurso būdais. Darbar norime išeiti į didesnę rinką, platesnę visuomenę ir publikuoti savo prekes, parduodamas didesnei masei pirkėjų.
– Automobiliai dažniausiai yra naudoti arba daužti. Kai tokį perki, dažnai galima pasiderėti. Kaip su VMI?
– VMI transporto priemonių kainos yra nustatomos ir jos yra fiksuotos. Jų pakeisti negalime, nebent tai būtų konkurso būdu parduodama transporto priemonė ir už ją pirkėjas gali siūlyti didesnę nei pradinę kainą. Tik didesnę.
– Kaip ta parduotuvė dažnai pildosi? Kaip dažnai jūs gaunate tokius automobilius, kad tenka juos pardavinėti?
– Parduotuvė per savaitę turėtų pasipildyti 10–15 naujų transporto priemonių. Mes taip tikimės pagal statistiką. O iki šiol per devynis mėnesius esame pardavę beveik 700 transporto priemonių už beveik pusantro milijono eurų.
Tai pati paklausiausia VMI prekė.
– Galima sakyti, tai paklausi prekė? Gaunate daug tokių prekių?
– Tai pati paklausiausia VMI prekė.
– Ar jūs matote, kas įsigyja tuos automobilius? Kokie pirkėjai ir kodėl jie perka iš jūsų?
– Matome, kad transporto priemones perka tiek gyventojai, tiek įmonės. Dar kol kas negalime atskirti pirkėjo profilio ar jo kažkaip detalizuoti. Tiesiog susidomėjimas tokiomis prekėmis yra tikrai didelis. Matome, kad jos yra paklausios.
– Kaip dažnai tie automobiliai būna normalūs, važiuojantys, o kaip dažnai daužti, po avarijų, dar turintys kokių nors defektų?
– Apie 20 proc. automobilių yra daužti. Kita masė transporto priemonių yra pakankamai tvarkinga, galima beveik sėsti ir važiuoti.
– Bet ne tik automobilius parduodate, bet ir įvairias kitas prekes. Ką dar VMI turi? Ar tai paklausu rinkoje?
– VMI dar gauna įvairios mobilios technikos, kompiuterių, telefonų, baldų, dviračių, elektrinių paspirtukų. Visą šį asortimentą galima rasti mūsų realizuotojų svetainėje, nes šių prekių per elektroninę parduotuvę kol kas dar neparduosime.
– Ar yra planas parduoti savo parduotuvėje?
– Pažiūrėsime, kaip mums seksis su transporto priemonėmis. Kol kas atrinkta viena prekių grupė – pati paklausiausia. Patestuosime sistemą. Pažiūrėsime, ar vartotojams ta sistema yra patogi, ir tada spręsime.
– Kiek per savaitę parduotų automobilių jau yra? Ir ar matote susidomėjimą?
– Susidomėjimas yra labai didelis. Tai mus labai nustebino. Nuo elektroninės parduotuvės veikimo pradžios pardavėme 16 transporto priemonių už 65 tūkst. eurų. Dar yra trys mašinos, kurios yra paskelbtos elektroniniame konkurse ir jos visos turi pasiūlymų. Tai labai džiugina.
