VMI pristatė naują skaičiuoklę: sužinokite, kiek pinigų teks sumokėti

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) nuo rugsėjo 29-osios atveria naują įrankį – metinę gyventojų pajamų mokesčio (GPM) skaičiuoklę. Tai VMI specialistų sukurtas virtualus įrankis, kuris padės gyventojams greitai ir patogiai apskaičiuoti bei sužinoti mokėtiną GPM sumą skaičiuoklėje suvestoms pajamų rūšims, taip pat suteiks naudingos analitinės informacijos apie mokesčio apskaičiavimą, pajamoms taikomus tarifus.
„Nauja skaičiuoklė buvo sukurta reaguojant į klientų poreikius. Pastebėjome tendenciją, kad gyventojai aktyviai domisi jų pajamų apmokestinimu, teiraujasi, kokie progresiniai tarifai bus taikomi įvairiais atvejais. Manome, kad šis įrankis padės gyventojams lengviau ir paprasčiau gauti atsakymus į rūpimus klausimus apie jų pajamų apmokestinimą, taip pat suteiks papildomos informacijos apie mokesčio apskaičiavimą ir taikomus tarifus“, – kviesdamas naudotis naująja GPM skaičiuokle sakė VMI vadovas Martynas Endrijaitis.
Nauja skaičiuoklė buvo sukurta reaguojant į klientų poreikius.
Nauja skaičiuoklė skirta 2026 metų GPM apskaičiavimui. Gyventojai joje ras dažniausiai gaunamas apmokestinamųjų pajamų rūšis, skaičiuojant mokestį taip pat galima įvertinti patirtas išlaidas, mažinančias mokėtiną GPM sumą.
Šis įrankis automatiškai apskaičiuos ir metinį neapmokestinamąjį pajamų dydį. Skaičiuoklėje gyventojai ne tik sužinos bendrą GPM sumą nuo bendrų gaunamų pajamų, bet ir matys detalius skaičiavimus kiekvienai pajamų rūšiai, joms taikomus GPM tarifus.
Gyventojas taip pat gaus vizualią ataskaitą, parodančią, kokia apskaičiuoto GPM dalis tenka konkrečiam šio mokesčio tarifui.
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