VMVT: tyrimai parodė, kad tiekiamas vanduo jau saugus vartoti

VMVT specialistai, rugpjūčio 5 d. gavę informaciją apie nepatenkinamus mikrobiologinių tyrimų rezultatus, nedelsiant nurodė „Joniškio vandenims“ šalinti neatitikimus ir aiškintis jų priežastis, informuoti vartotojus.
„Lietuvoje geriamajam vandeniui tiekti naudojamas požeminis, dažniausiai giluminis vanduo, kuris paprastai yra gerai apsaugotas nuo taršos. Užterštumo priežastys gali būti labai įvairios – nuo paviršinio vandens ar nuotekų patekimo į šaltinį ar tiekimo sistemą, didelių liūčių, tinklų avarijų, nelegalių nuotekų išleidimo iki prastos vamzdynų būklės“, – pranešime cituojama VMVT Šiaulių apygardos priežiūros skyriaus patarėja Viktorija Timinskaitė.
„Po šio įvykio vandens tiekėjui nurodėme dažniau atlikti savikontrolės mėginių tyrimus, kad tokios situacijos būtų pastebimos ir suvaldytos kuo greičiau“, – pridūrė ji.
Pasak VMVT specialistų, vandens tiekėjas operatyviai įgyvendino visas priemones, kad būtų pašalintos galimos taršos priežastys ir užtikrintas vartotojų saugumas.
ELTA primena, kad savivaldybės valdoma įmonė „Joniškio vandenys“ penktadienį pranešė, kad gavo VMVT sprendimą apriboti geriamojo vandens, tiekiamo iš Turgaus gatvėje esančio vandens bokšto, vartojimą. Tarnybos teigimu, geriamojo vandens mikrobiniai rodikliai viršijo nustatytas normas.
