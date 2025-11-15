Vydmantai – bendruomenė, auganti greta vėjo parkų

Gyvenvietė, kuri sujungia žmones
„Didžiuojuosi, kad esu vydmantiškis. Nebijau sakyti, kad gyvenu kaime, nes čia yra viskas – jūra ir darbas visai šalia, o žmonės tokie, kad net nepažįstamą sutikęs jauti šilumą. Šita vieta – miela širdžiai. Gyveni ramiai, bet tuo pačiu jauti judėjimą, augimą. Tai, ką mes po truputį čia kuriame, yra didelė vertė – gyvenvietė, kuri kasmet tampa vis gyvesnė ir gražesnė“, – teigia Vydmantų kaimo bendruomenės pirmininkas Simas Končius.
Toks santykis su vieta kuria tapatybę – ne vien adresą, o bendrą jausmą. Čia žmonės stato pilnavertį gyvenimą – augina vaikus, puoselėja aplinką, kuria tradicijas. „Man Vydmantai – gimtinė, vieta, kur aš užaugau ir kur vis dar noriu likti. Čia gera gyventi, dirbti, leisti laiką su savo žmonėmis“, – priduria bendruomenės pirmininkas.
Nors Vydmantai neturi senų, iš kartos į kartą perduodamų tradicijų, šiandien tai viena vieningiausių bendruomenių regione.
„Čia susitiko žmonės iš skirtingų Lietuvos kampelių, tačiau netruko tapti viena šeima. Stebina galbūt tai, kad suvažiavę iš visos Lietuvos – atsivežę savo papročius, įpročius – gyventojai vis tiek kartu sugebėjo sukurti vienovę. Jie labai užsispyrę – jeigu jau nusprendžia siekti tikslo, jų niekas nesustabdys. Būtent tas užsispyrimas ir yra uždegantis, o pažinti šiuos žmones man pačiam – didžiulė dovana“, – pasakoja Vydmantų klebonas Karolis Petravičius.
Bendruomenė – tarsi mažas skruzdėlynas
Bendruomeniškumas Vydmantuose gimsta iš mažų, bet prasmingų dalykų – iš dalijimosi, šurmulio, susitikimų. „Aš pati gimiau čia, lankiau šitą mokyklą, tą patį darželį, ir dabar dirbu bibliotekoje. Ši vieta – mano gyvenimas. Biblioteka čia veikia jau 75 metus, ir nors šiandien žmonės rečiau ateina tik pasiimti knygos, jie vis dažniau ateina tiesiog pabūti. Rengiame dirbtuves, renginius, prieš Velykas dažome kiaušinius, piname vainikus. Kartais būna toks šurmulys, kad biblioteka virsta mažyte švente – ir tai, turbūt, gražiausia šios vietos dalis“, – pasakoja M. Valančiaus viešosios bibliotekos Vydmantų filialo bibliotekininkė Milda Rogačiovienė.
Šiemet bibliotekoje startavo ir kūrybinių bei fizinių veiklų programa, skatinanti vietos gyventojus susiburti, ir išmokti naujų dalykų, kartu atrandant džiaugsmą veikiant kartu.
Šalia bibliotekos gyvybės pulsuoja ir Vydmantų gimnazija – vieta, kur susitinka visos kartos. „Gimnazija – mano antras gyvenimas. Čia dirbu nuo 1987-ųjų ir kasdien matau, kokie žmonės čia stiprūs, kiek daug šilumos tarp jų. Mes pažįstame kiekvieną vaiką nuo pirmos klasės iki dvyliktos, žinome jų šeimas, senelius, matome, kaip jie auga. Toks artumas – mūsų stiprybė“, – sako Vydmantų gimnazijos direktorė Rasa Stonkuvienė.
Gyvenvietės ritmą papildo ir bendros šventės. Kasmet čia vyksta „Vydmantų grilio pieva“, šiemet – jau dešimtoji. „Tai šventė, kur renkasi visi Vydmantų gyventojai – su muzika, žaidimais, šypsenomis. Vienais metais surinktos lėšos keliauja bažnyčios statybai, kitais – bendruomenės reikmėms. Kiekvienas suoliukas, kiekviena detalė čia padaryta žmonių rankomis“, – sako bendruomenės pirmininkas.
Tos pačios vienybės dvasios vedamas jis pradėjo ir iniciatyvą „Lai žydi Vydmantai“. „Paprašiau vietinio verslo paramos, nupirkome kelias dešimtis vazonų, išdalijome žmonėms ir sakėme – pasodinkite gėlių, kad džiaugtųsi visi. Šiandien visoje gyvenvietėje stovi daugiau nei šimtas žydinčių vazonų. Važiuoji per Vydmantus ir matai – žmonės rūpinasi, kuria grožį, ir tuo grožiu dalijasi su kitais“, – pasakoja jis.
Vydmantiškiai sako, kad jų bendruomenė primena skruzdėlyną – mažą, bet gyvybingą. Čia visi turi savo vaidmenį, dirba išvien, o bendrai pastangos sukuria didelius dalykus. Ne veltui skruzdėlė tapo bendruomenės simboliu – ji primena, kad kiekvienas, net ir mažiausias indėlis, padeda augti visam kaimui.
Šviesi kaimynystė su „Ignitis renewables“ padeda toliau augti
Vydmantuose besisukančios vėjo elektrinės čia tapo ne tik kraštovaizdžio, bet ir bendruomenės istorijos dalimi. Kai prieš kelerius metus „Ignitis renewables“ pasiūlė paramą, gyventojai liko maloniai nustebinti. „Dažniausiai mes patys einame su paramos prašymais, o čia buvo atvirkščiai – su pasiūlymu atėjo pas mus. „Ignitis renewables“ pasakė: esame jūsų kaimynai, tad norime padėti. Toks nuoširdumas iškart sukuria pasitikėjimą, o be to – jis artimas visai mūsų bendruomenei. Jau ketvirti metai, kai ta bendrystė tęsiasi“, – dalijasi S. Končius.
Tokia vienybė čia gimsta natūraliai – iš atvirų pokalbių, bendrų sprendimų ir noro kurti gražesnę kasdienybę.
„Tokia vienybė čia gimsta natūraliai – iš atvirų pokalbių, bendrų sprendimų ir noro kurti gražesnę kasdienybę. Todėl ir šalia Vydmantų vėjo parką vystanti „Ignitis renewables“ čia jau seniai ne svečias, o kaimynas. Viskas prasideda nuo išklausymo – nuo supratimo, kuo gyvena vietos žmonės ir kas jiems svarbu. Kai idėjos gimsta kartu, jos išlieka ilgam. Toks santykis ir yra šviesios kaimynystės esmė – kai energija jungia ne tik tinklus, bet ir žmones“, – sako „Ignitis renewables“ bendruomenių komandos vadovė Emilija Musteikytė..
Per šį laiką bendromis pastangomis Vydmantuose atsirado naujų, gyventojams svarbių vietų – vakare jos švyti ne tik tiesiogine prasme. Gavus paramą, prie poilsio zonos įrengti saulės energija įkraunami šviestuvai, kurie suteikia jaukumo bendruomenės renginiams. Šalia gimnazijos sutvarkyta apleista teritorija, joje pastatyta lauko scena – čia vyksta koncertai, šventės, pasirodymai. „Ten, kur buvo krūmynai, dabar renkasi šeimos, vyksta koncertai, šventės. Maudykloje įrengti šviestuvai leidžia vakarus pratęsti iki sutemų. Kai žmonės grįžta iš emigracijos ir sako „kaip čia gražu“, supranti, kad viskas daroma dėl to“, – pasakoja jis.
„Ignitis renewables“ parama pasiekė ir kitas vietas – švietimo bei dvasinio gyvenimo erdves. Vydmantų parapijos ir bendruomenės pastangomis čia statoma išskirtinis projektas – nauja bažnyčia. „Ignitis renewables“ šią bendruomenės iniciatyvą palaiko jau trečius metus – padėjo įrengti elektros tinklus, prisidėjo prie fasado ir durų įrengimo.
Vydmantų gimnazijos teritorijoje bendruomenės iniciatyva teikta paraiška paramai, kurią gavus įrengtas kupolas tapo nauju traukos tašku – čia vyksta edukacijos, susitikimai ir emocinės sveikatos užsiėmimai. „Kai sužinojome, kad mūsų mokyklą gali remti vėjo parkai, nedvejodami prisijungėme. Taip atsirado kupolas, kuriame vyksta pamokos, žaidimai, edukacijos. Vaikai jį dievina – ypač pavasarį, kai dar šalta, o viduje šilta nuo saulės spindulių. Ir bibliotekos renginiai, ir bendruomenės veiklos čia susijungia – visi jaučiamės vienos didelės komandos dalimi,“ – apibendrina Vydmantų gimnazijos direktorė R. Stonkuvienė .
Kartu su kupolu buvo pagerinta ir mokyklos infrastruktūra – atnaujintos vidaus patalpos, sutvarkytas stadionas, įrengtas tinklinio atitvaras, kad gimnazijos stadionas būtų saugesnis ir patogesnis.
Partnerystė su „Ignitis renewables“ Vydmantuose tęsiasi ir toliau – bendruomenė įsirengė lauko sceną ir modulinį namelį. Dabar čia galima laikyti renginiams reikalingą įrangą, susirinkti, pasiruošti šventėms. Kartu atsirado ir nauji lauko baldai bei pavėsinė – viskas, ko reikia susiburti, pasidžiaugti ir pabūti kartu.
„Tokiose vietose kaip Vydmantai ypač gerai matyti, kad atsinaujinanti energija ir žmonių bendrystė gali eiti išvien. Šalia vėjo parkų atgimsta vietos, kurias kuria patys gyventojai – savo idėjomis, darbais, bendromis iniciatyvomis. Kiekvienas sutvarkytas kampelis, kiekviena šventė ar vieta susirinkti čia tampa bendros energijos simboliu. Mums svarbu būti šviesiais kaimynais, kurie ne tik gamina žalią energiją, bet ir prisideda prie gyvų, veiklių vietų kūrimo Per tris metus Vydmantų bendruomenėms „Ignitis renewables“ suteikta parama siekia per 222 tūkst. eurus“, – sako „Ignitis renewables“ bendruomenių komandos vadovė Emilija Musteikytė.
Kviečiame daugiau sužinoti apie Vydmantus šiame video pasakojime:
