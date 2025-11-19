Vyriausybė – prieš siūlymą neapmokestinti darbuotojų išlaidų už kelionę į darbą

Buvę parlamentarai Kasparas Adomaitis, Morgana Danielė, Tomas Vytautas Raskevičius ir Artūras Žukauskas siūlė, kad neapmokestinama suma negalėtų viršyti 5 proc. žmogaus darbo užmokesčio ir vidutinio darbo užmokesčio.
Finansų ministerijos siūlymu Vyriausybė pritarė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimo siekiui įtvirtinti šių išlaidų neapmokestinimą, nepaisant to, kokiu būdu darbuotojas vyksta į darbą, tačiau nepritarė siūlomoms priemonėms.
Ministerijos teigimu, tokiu atveju būtų sukurtas netolygumas tarp atskirų darbuotojų grupių.
„Viena vertus, toliau nuo darbovietės gyvenantiems darbuotojams kompensuota kelionės išlaidų suma nebūtinai
padengtų faktiškai patirtas kelionės į darbą ir iš darbo išlaidas, kita vertus, susidarytų nepalankesnė mažesnių pajamų gavėjų padėtis“, – teigia ministerija.
Ji siūlė nepritarti ir papildomam siūlymui neapmokestinti darbdavio išlaidų už darbuotojo automobilio parkavimą, jų įsigijimą, nuomą ir dalijimosi paslaugas, darbo vietos įrengimą darbuotojo namuose, taip pat išlaidas maistui.
Pasak ministerijos, dalis siūlomų naudų jau dabar priskiriamos neapmokestinamosios pajamoms. Be to, didesnę naudą galėtų gauti didesnes pajamas uždirbantieji.
Anot ministerijos, biudžetas per metus dėl to galėtų netekti nuo 151 mln. iki 754 mln. eurų.
Naujausi komentarai