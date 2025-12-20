Vyriausybė skyrė 22 mln. eurų paramos Ukrainos gynybos pramonei ir šalies atstatymui

Kaip nurodo Finansų ministerija, šiemet nėra galimybės pagal paskirtį panaudoti jos asignavimuose įnašui į Europos taikos priemonės biudžetą suplanuotų lėšų – 12 mln. eurų, tad Krašto apsaugos ministerija (KAM) paprašė šiuos pinigus skirti paramai Kyjivui.
„Lėšos būtų skiriamos Ukrainos gynybos pramonei remti pagal Krašto apsaugos ministerijos ir Ukrainos atsakingų institucijų sudarytus susitarimus“, – teigia Finansų ministerija.
Pasak jos, daugelis ES šalių nepanaudotas įmokas Europos taikos priemonei įgyvendinti galiausiai skiria tiesiogiai Ukrainos iniciatyvoms remti.
Vyriausybė taip pat pritarė Užsienio reikalų ministerijos (URM) prašymui skirti 10 mln. eurų išlaidoms padengti, kurios patiriamos dalyvaujant tarptautinėse Ukrainos infrastruktūros atstatymo iniciatyvose.
Kaip nurodo URM, lėšos skiriamos įgyvendinti Ukrainos kritinės ir socialinės infrastruktūros atstatymo bei vystymo, techninės pagalbos ir kitoms prie Ukrainos atsigavimo prisidedančioms iniciatyvoms.
Kaip rašė BNS, pernai birželį Valstybės gynimo taryba sutarė karinei paramai Ukrainai kasmet skirti mažiausiai 0,25 proc. BVP.
