 Vyriausybė spręs, ar skirti papildomai 461 mln. eurų „Leopard“ tankų įsigijimui

Vyriausybė spręs, ar skirti papildomai 461 mln. eurų „Leopard“ tankų įsigijimui

2025-08-13 07:09
BNS inf.

Vyriausybė trečiadienį spręs, ar skirti papildomai 461 mln. eurų iš skolintų lėšų ir sumokėti avansą už „Leopard“ tankus.

Vyriausybė spręs, ar skirti papildomai 461 mln. eurų „Leopard“ tankų įsigijimui
Vyriausybė spręs, ar skirti papildomai 461 mln. eurų „Leopard“ tankų įsigijimui / Scanpix nuotr.

Tokį siūlymą teikia Finansų ministerija, atsižvelgdama į Krašto apsaugos ministerijos liepą pateiktą prašymą. Anot pastarosios, Lietuva trečiąjį šių metų ketvirtį turi atlikti 461 mln. eurų avansinį mokėjimą už beveik pusšimtį perkamų tankų.

Finansų ministerijos teigimu, skirti papildomas lėšas gynybai leidžia dar pernai 800 mln. eurų padidintas skolinimosi limitas.

Kaip rašė BNS, Lietuva iki 2034-ųjų iš viso ketina įsigyti 44 „Leopard“ tankus, dalis jų šalį turėtų pasiekti 2029-aisiais.

Šiemet balandį Ministrų kabinetas jau skyrė beveik 190 mln. eurų avansiniams mokėjimams už papildomas pėstininkų kovos mašinas „Vilkas“ bei vidutinio nuotolio oro gynybos sistemas NASAMS.

Lietuva per šiuos metus gynybai planuoja skirti kiek daugiau nei 4 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP), o kitąmet – 5,25 proc.

Šiame straipsnyje:
Vyriausybė
Leopard tankai
lėšos
įsigijimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Romas
Aš nelabai suprantu. Protingas mokosi iš kitų, kvailas iš savo klaidų. Ar mūsų kariūnams dar nedašuto ir karas Ukrainoje neįrodė, kad dabar ne 20, o 21 amžius ir tankas, kuris kainuoja milijonus, gali būti sunaikintas vos kelias dešimtis tūkstančių kainuojančiu dronu ? Pinigų plovimas ir tiek. Drono tech.aptarnavimas nikeo nekainuoja, o tankas kasmet dar po milijoną "suris".
0
0
Visi komentarai (1)

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų