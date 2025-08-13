Byranti Vyriausybė nesutrukdė išvykti į „egzotinę“ komandiruotę: įtarimų kyla ir prezidentui

Aplinkos ministerijoje ramu, P. Poderskio čia nėra, jis keturias dienas vieši Lotynų Amerikoje. Byrant Vyriausybei, galbūt tai jau paskutinė jo, kaip ministro, komandiruotė.
„Vyriausybė, koalicija braška ir panašiai. Komandiruotė buvo suplanuota prieš porą mėnesių jau, tai darbus mes tęsiame taip, lyg Vyriausybės pokyčių nebūtų įvykę“, – kalbėjo laikinasis aplinkos ministras.
Komandiruotė neįprasta, kaip opozicijos kolegos sako – egzotinė, skirta pamatyti, kaip į kosmosą paleidžiamas orus stebėsiantis palydovas.
„Čia yra toks lengvabūdiškas laiko leidimas, paskutinių dienų stūmimas“, – teigė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininko pavaduotoja (TS-LKD) Aistė Gedvilienė.
„Bičas pamatė, kad nebus paskirtas ministru, ką daro dabar visi laikinieji ministrai – rodo savo vertę, susitikinėja su koalicija, bando įtikinti. Tai jis pamatė, kad neįtikins, ir išvažiavo paatostogauti“, – sakė Seimo Aplinkos apsaugos komiteto narys (LS) Simonas Gentvilas.
S. Gentvilas aiškino, kad panašių kvietimų gauna visi Europos ministrai, bet niekas iš jų į tokius renginius nevažiuoja – palydovo paleidimo ceremoniją galima stebėti ir nuotoliu.
„Paleidimą pamatyti per televizorių tikrai visada galima, ko galbūt nebūtinai galima, tai pabendrauti su žmonėmis, kurie kuria šiuos palydovus. Bendruomenės renginys, kuriame ta bendruomenė susirenka ir diskutuoja, kalbasi, kaip čia vystyti tą ateitį“, – nurodė laikinasis aplinkos ministras.
Kiti Europos aplinkos ministrai pasikuklino atvykti ir šįkart.
„Daugiau ministrų be manęs neatvyko, bet paprastai būna 1–2 ministrai“, – teigė P. Poderskis.
P. Poderskio darbotvarkėje nurodyta, kad jis lankosi Prancūzijoje. Nors iš tikrųjų išskrido kur kas toliau – į Prancūzijos Gvianą, Lotynų Amerikoje. Neteisingą šalį į darbotvarkę užrašė ministro komanda, bet jis nesureikšmina – sako, kad vis tiek Gviana priklauso Prancūzijai. Vieta tokia mažai žinoma, kad ir pats laikinasis ministras maišosi pavadinimuose.
„Paslapties tai čia nėra – Prancūzų Gvinėja yra Pietų Amerikoje“, – aiškino P. Poderskis.
Opozicija ėmė domėtis, kur yra ministras po to, kai jį netikėtai iškvietė į neeilinį Seimo komiteto posėdį, įtarę, kad galbūt P. Poderskis nuolaidžiauja vėjo elektrinių verslams. Opozicija iš ministro komandos gavo atsakymą – jis nedalyvaus, nes užsiėmęs komandiruotės reikalais.
„Kadangi paaiškėjo, kad komandiruotė yra superegzotinė ir nelabai susijusi su aplinkosauginiu darbu, arba labai tiesiogiai nesusijusi, natūraliai kolega Simonas pradėjo kelti klausimus – kaip čia taip yra?“ – klausė A. Gedvilienė.
„Ta parlamentinė kontrolė iššoko man jau esant kelionėje, tai mano komanda atsakė, kad aš tuo metu kelionėje ir negalėsiu dalyvauti, nes komiteto posėdis čia vietos laiku bus 3 val. ryto. Bet jeigu opozicija taip labai manęs pageidauja – sudalyvausiu, nematau tame problemos“, – kalbėjo P. Poderskis.
Nors P. Poderskis sako, kad išvyko ramia širdimi, darbus patikėjęs savo komandai, o ir pats, kiek gali, dirba nuotoliu, nors tarp Lietuvos ir Gvianos – šešių valandų skirtumas. P. Poderskio joks kitas ministras nepavaduoja. Tiesa, pats P. Poderskis dabar pavaduoja kitą – laikinąjį žemės ūkio ministrą.
„Yra Joniškyje vanduo užterštas, yra eilė kitų klausimų, nauja Vyriausybės programa – tu dirbk, žmogau. Bando įrodinėti, kad ta kelionė labai svarbi. Jeigu svarbi, tai pasiimk bent vieną profesionalų meteorologą“, – nurodė S. Gentvilas.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Prezidento Gitano Nausėdos patarėjas Frederikas Jansonas pabrėžė, kad P. Poderskio kelionė įtarimų sukėlė ir pačiam prezidentui. Patarėjas tikina, kad, tvirtinant naują Ministrų kabinetą, į tai bus atsižvelgta.
Rugpjūčio pabaigoje į komandiruotę Havajuose turėtų vykti ir Seimo pirmininko pavaduotojas Juozas Olekas. Planavo apžiūrėti karines bazes Ramiajame vandenyne, tačiau dabar J. Olekas teigia planuojantis nebevykti, kai keičiantis koalicijai jam gali tekti pavaduoti Seimo pirmininką Saulių Skvernelį.
