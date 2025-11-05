 Vyriausybė – už garantijas darbuotojams mirus darbdaviui

Vyriausybė – už garantijas darbuotojams mirus darbdaviui

2025-11-05 13:31
BNS inf.

Vyriausybė trečiadienį posėdyje pritarė kai kurių politikų siūlymui nuo kitų metų mokėti ilgalaikio darbo išmoką, kai darbo sutartis pasibaigia mirus darbdaviui. Tokia jos išvada bus teikiama Seimui.

Vyriausybė – už garantijas darbuotojams mirus darbdaviui / Freepik.com nuotr.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos siūlymu pritarta garantijas numatančiam Seimo demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ narių pasiūlymui.

Šiuo metu ilgalaikio darbo išmoka mokama, jeigu darbuotojas iš darbo atleidžiamas darbdavio iniciatyva

be jo kaltės arba jo bankroto atveju.

Pasak siūlymo iniciatorių, mirus darbdaviui darbo santykių pabaiga būna nulemta objektyvių, nuo šalių valios nepriklausančių aplinkybių, todėl tai padėtų spręsti darbuotojų socialinės apsaugos trūkumą.

Teigiama, kad iš Ilgalaikio darbo išmokų fondo tam reikėtų apie 23 tūkst. eurų per metus.

