Vyriausybė valstybinių kelių remontui šiemet turėtų skirti dar 11 mln. eurų

2025-11-26 06:42
BNS inf.

Skubiam valstybinės reikšmės kelių taisymui dar šiemet papildomai siūloma skirti 11 mln. eurų.

Susisiekimo ministerija Ministrų kabinetui trečiadienį siūlo pritarti tokiam 2025–2027 metų Kelių plėtros ir priežiūros programos (KPPP) sąmatos pakeitimui.

Ministerija siūlo 11 mln. eurų sumažinti valstybinių kelių valdytojos „Via Lietuva“ išlaidas kelių plėtrai ir šiais lėšas skirti „skubiems kelių ir jų elementų taisymo darbams“, kuriuos atlieka bendrovė „Kelių priežiūra“.

5 mln. eurų numatoma skirti asfalto pažeidimams taisyti, 4 mln. eurų – žvyrkelių priežiūrai, o likusius 2 mln. eurų – tiltų ir viadukų priežiūrai.

KPPP 2025 metų biudžetas siekia apie 583 mln. eurų.

