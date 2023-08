ŽŪM: į Lietuvą importuoti bei tranzitu vežti grūdai iš Ukrainos – be pažeidimų

Neatitikimų reikalavimams iš Ukrainos importuotoje produkcijoje neaptikta, skelbia Žemės ūkio ministerija (ŽŪM).

Šiemet į Lietuvą pašarams skirtų grūdų ir jų produktų iš Ukrainos į Lietuvą įvežta 95 tūkst. tonų. Iš jų – 80 tūkst. tonų kukurūzų, 300 tonų rapsų išspaudų, 6,7 tūkst. tonų rapsų sėklų, 3 tūkst. tonų saulėgrąžų išspaudų, 6 tūkst. tonų kviečių.

Be to, įvežta per 2 tūkst. tonų maistinių kukurūzų, 30 tūkst. tonų grikių kruopų, apie 300 tonų saulėgrąžų sėklų. Maistui skirtų kviečių įvežta daugiau kaip 15 tūkst. tonų.

Importuojant maistui skirtus grūdus ir jų produktus, bent 30 proc. importuojamų siuntų atliekami patikrinimai, imami mėginiai laboratoriniams tyrimams.