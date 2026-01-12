35 „MV GROUP Production“ produktų apdovanojimai per metus: ekspertė atskleidė raktą į sėkmę

„Kasmet dalyvaujame tarptautiniuose čempionatuose ir visada parsivežame dešimtis įvertinimų. Mums tai nėra vien statistika ar gražūs skaičiai ataskaitose. Tai aiškus patvirtinimas, kad judame teisinga kryptimi, nuosekliai laikomės savo strategijos ir kryptingai investuojame į kokybę, pažangias technologijas bei stiprią, profesionalią komandą. Tokie įvertinimai motyvuoja ne tik siekti dar aukštesnių rezultatų, bet ir kelti visos rinkos standartus“, – sakė Algirdas Čiburys, „MV GROUP Production“ generalinis direktorius.
Dešimtys medalių ir tarptautinis pripažinimas
Pastaraisiais metais „MV GROUP Production“ valdomų gamyklų „Gubernija“, „Anykščių vynas“, „Stumbras“ ir „Alita“ gaminami gėrimai buvo vertinami pasaulyje gerai žinomuose ir autoritetinguose tarptautiniuose konkursuose, tarp kurių – „World Beer Awards“, „International Spirits Challenge“, „Bartenders Brand Awards“ ir kiti. Stipriųjų gėrimų kategorijoje reikšmingi įvertinimai pelnyti „San Francisco World Spirits Competition“ (SFWSC) – didžiausiame pasaulyje stipriųjų gėrimų konkurse pagal pateikiamų paraiškų skaičių, vykstančiame Jungtinėse Amerikos Valstijose, bei „International Wine & Spirit Competition“ (IWSC), kuris laikomas seniausiu tokio pobūdžio konkursu pasaulyje ir didžiausiu Europoje.
Per praėjusius metus bendrovės gaminiai iš viso pelnė 35 tarptautinius apdovanojimus – 3 aukso, 25 sidabro ir 5 bronzos medalius, taip pat „Master“ ir „Country Winner“ titulus. Įvertinimų sulaukė tiek ilgametes tradicijas turintys produktai, tiek inovatyvūs gaminiai, tarp jų – ir nealkoholinis alus bei kiti nealkoholiniai gėrimai, kurių vertinimo kriterijai tarptautiniuose konkursuose pastaraisiais metais tampa vis griežtesni.
Daugiausiai apdovanojimų pelnė stipriųjų gėrimų kategorija. „Lithuanian Vodka“ Auksinė tarptautiniuose konkursuose buvo įvertinta „Master“ titulu, taip pat keturiais sidabro ir dviem bronzos medaliais. Tuo metu „Stumbras Vodka“ degtinės pelnė viso 8 medalius – vieną aukso, šešis sidabro bei vieną bronzos. Reikšmingų tarptautinių įvertinimų sulaukė ir trauktinių kategorija – „Devynerios“ Žalios buvo apdovanotos vienu aukso ir keturiais sidabro medaliais, o „Devynerios“ Raudonos pelnė keturis sidabro medalius.
„MIX“ kokteiliai tarptautiniuose konkursuose taip pat laimėjo keturis sidabro medalius – įvertinimų sulaukė „MIX Sex On The Beach“, „MIX Margarita“, „MIX Vodka & Wildberry“ ir „MIX Gin & Passion fruit“.
Reikšmingus apdovanojimus pelnė ir „Gubernijos“ produkcija – tiek nealkoholiniai, tiek alkoholiniai gėrimai. „Gubernijos“ nealkoholinis „Ekstra“ lageris buvo apdovanotas aukso ir sidabro medaliais, taip pat pelnė „Country Winner 2025“ apdovanojimą. Tuo tarpu „Gubernijos“ nealkoholinis aviečių ir rabarbarų skonio radleris buvo įvertintas sidabro medaliu, o kivių ir agrastų skonio radleris – bronzos medaliu. Alkoholinių gėrimų kategorijoje „Gubernijos“ „Brew League Sauvin-On IPA“ pelnė sidabro medalį.
„Ypatingą reikšmę šiemet turėjo nealkoholinio alaus kategorijos įvertinimai. „Gubernijos“ nealkoholinė „Ekstra“ buvo vertinama kartu su stipriausiais rinkos dalyviais, įskaitant ir pagrindinius konkurentus Lietuvoje, todėl šis apdovanojimas tapo didele motyvacija visai komandai. Jis dar kartą patvirtino, kad nealkoholiniai produktai šiandien gali konkuruoti ne tik idėja, bet ir skonio kokybe. Tai atspindi ir kiti šios kategorijos įvertinimai – „Gubernijos“ nealkoholinis aviečių ir rabarbarų skonio radleris šiemet pelnė sidabro medalį „Asia Beer Ratings“ konkurse“, – sakė Dalia Gruzdzevičiūtė, „MV GROUP Production“ Prekių ženklų valdymo skyriaus vadovė.
Šiuos pasiekimus papildo ir dar vienas reikšmingas tarptautinis pripažinimas. 2025 metais „Stumbro“ gamykloje gaminama degtinė pirmą kartą pateko į prestižinį žurnalo „Drinks International“ sudaromą „The Millionaires’ Club“ (liet. Milijonierių klubas) reitingą, kuriame vertinami didžiausi ir sparčiausiai augantys pasaulio stipriųjų gėrimų prekės ženklai.
Balansas tarp tradicijų ir tarptautinių ambicijų
Pasak A. Čiburio, šių metų rezultatai nėra vieno sprendimo ar trumpalaikės kampanijos pasekmė. Pirmiausia tai yra nuoseklus dėmesys kokybei, kuris „MV GROUP Production“ reiškia realius sprendimus kasdienėje gamyboje – nuo kruopščiai atrenkamų žaliavų iki preciziškai valdomų technologinių procesų.
„Ne mažiau svarbus veiksnys – nuolatinės inovacijos. Bendrovės gamyklos drąsiai derina tradicijas su moderniais sprendimais, eksperimentuoja su naujomis skonio kryptimis ir ieško būdų išsiskirti itin konkurencingoje tarptautinėje aplinkoje. Šiemet konkursams pateikti gėrimai parodė, kad mūsų drąsios idėjos ir aukšti gamybos standartai eina išvien“, – pastebėjo jis.
Svarbų vaidmenį šiame procese atlieka ir komanda. Kiekvienas apdovanojimas, anot „MV GROUP Production“ generalinio direktoriaus, yra specialistų patirties, atsidavimo ir bendro tikslo rezultatas.
Dar vienas reikšmingas veiksnys – gebėjimas išlaikyti lietuviško gamintojo identitetą, kartu keliant sau vis aukštesnius tarptautinius reikalavimus. Būtent šis balansas leidžia ne tik pelnyti teisėjų įvertinimus, bet ir sėkmingai varžytis su stipriausiais pasaulio gamintojais.
Medaliai, padedantys išsiskirti iš tūkstančių konkurentų
Anot D. Gruzdzevičiūtės, tarptautiniai apdovanojimai kuria vertę ne tik gamintojui, tačiau jų poveikis skirtingose rinkose skiriasi.
„Medalis gamintojui yra meistriškumo patvirtinimas, tačiau, pavyzdžiui, lietuviui vartotojui jis dažnu atveju veikia tada, kai aiškiai paaiškinama, ką tas įvertinimas reiškia. Tai ypač pasiteisino nealkoholinio alaus kategorijoje, kur tarptautinis pripažinimas tapo impulsu augantiems pardavimams“, – sakė ekspertė.
Visai kitaip apdovanojimai veikia užsienio rinkose. Ten, kur pasirinkimas itin platus, o konkurencija tarp prekės ženklų – didžiulė, tarptautiniai įvertinimai dažnai tampa greitu ir lengvai atpažįstamu kokybės signalu. Vartotojai tokiose rinkose dažniau renkasi produktus, kurie jau yra pelnę nepriklausomų ekspertų pripažinimą, o apdovanojimai padeda išsiskirti iš šimtų ar net tūkstančių alternatyvų.
Partneriams tarptautiniai medaliai taip pat turi apčiuopiamą vertę – jie veikia kaip patikimumo įrodymas ir argumentas bendradarbiaujant ypač konkurencingose eksporto rinkose. „Apdovanojimai dažnai tampa pirmuoju žingsniu – jie padeda būti pastebėtiems, o ilgalaikį pasitikėjimą kuria jau pats produktas“, – apibendrino „MV GROUP Production“ Prekių ženklų valdymo skyriaus vadovė.
