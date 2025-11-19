„Achemos“ darbuotojų profsąjunga pritarė streikui

Pasak profsąjungos, streiko organizavimui pritarė dauguma balsavusiųjų – 72,4 proc. profesinės sąjungos narių.
„Darbuotojai savo balsais aiškiai pasakė – nebegalima laukti: „Achemos“ darbuotojams reikalingi aiškūs, tvirti ir ilgalaikiai darbdavio įsipareigojimai, užtikrinantys konkurencingą darbo užmokestį“, – pranešime cituojama „Achemos“ darbuotojų profesinės sąjungos vadovė Birutė Daškevičienė, kartu pažymėdama, kad streikas yra kraštutinė priemonė, kadangi įmonės vadovybė neatsižvelgia į darbuotojų poreikius.
„Darbuotojų lūkestis, kad vidutinis atlygis „Achemoje“ siektų 1,3 šalies vidutinio darbo užmokesčio, nėra prabangos, bet žmogiško orumo reikalavimas už specifinį, rizikingą, atsakingą, aukštos kvalifikacijos darbą“, – pažymėjo darbuotojų atstovė.
Pasak jos, dabar laukia pasirengimas streikui – vyks susitikimai su darbuotojais, kuriems bus paaiškinami keliami reikalavimai ir streiko tikslai.
(be temos)