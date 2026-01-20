Per akciją „Garažiukas“ – 75 pažeidimai

Paskutinįjį praėjusių metų ketvirtį vykusios akcijos metu aplinkosaugininkai patikrino 147 įmones ir 133 asmenis, remontuojančius ir ardančius eksploatuoti netinkamas transporto priemones.
Tikrinant įmones buvo nustatytas 31 pažeidimas ir duoti du privalomieji nurodymai trūkumams pašalinti. Patikrinus 133 fizinis asmenis, nustatyti dar 44 pažeidimai, keturiems asmenims duoti privalomieji nurodymai,
Tais atvejais, kai veiklos vykdytojai negalėjo ištaisyti nustatytų pažeidimų patikrinimo metu, buvo taikomos administracinės nuobaudos. Tuo metu pažeidimus ištaisius inspektoriaus akivaizdoje, asmenims buvo skirta žodinė pastaba.
Departamentas primena, kad vykdant eksploatuoti netinkančių transporto priemonių ardymo veiklą be leidimo ar nesilaikant reikalavimų tiek įmonėms, tiek fiziniams asmenims gresia baudos.
Naujausi komentarai