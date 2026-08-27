„Amber Grid“ dujotiekius vertins pagal Šveicarijos inžinerijos milžinės sistemą

Pagal įmonių pasirašytą sutartį bus vertinama daugiau kaip 200 kilometrų vamzdynų, ketvirtadienį pranešė „Amber Grid“.
Kaip BNS nurodė bendrovės komunikacijos vadovė Eglė Krasauskienė, sutarties vertė – 0,5 mln. eurų (be PVM).
„Patikima, saugi ir be trikdžių veikianti dujų perdavimo sistema yra vienas svarbiausių mūsų strateginių prioritetų, tiesiogiai susijęs su Lietuvos energetiniu saugumu. Todėl mums svarbu turėti galimybę patikrinti ir tuos dujotiekius, kurių neįmanoma diagnozuoti įprastais vidinės diagnostikos metodais“, – pranešime teigė „Amber Grid“ vadovas Nemunas Biknius.
Pasak pranešimo, daliai Lietuvos dujotiekių reikalingi alternatyvūs sprendimai, leidžiantys įvertinti jų būklę, nustatyti galimas rizikas ir priimti sprendimus dėl tolesnės jų priežiūros.
Neinvazinė dujotiekių vertinimo (NIPA, angl. Non-Intrusive Pipeline Assessment) sistema leidžia dujotiekio būklę įvertinti nestabdant dujų perdavimo. Technologija apjungia dirbtinio intelekto pagrindu atliekamą duomenų analizę, inžinerinę kompetenciją ir pažangius antžeminius tyrimų metodus.
„Rosen“ grupė teikia sprendimus pramonės objektų saugai ir patikimumui, ji veikia daugiau nei 110 šalių.
„Amber Grid“ valdo 2288 kilometrų ilgio aukšto slėgio dujotiekių tinklą visoje Lietuvoje.
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