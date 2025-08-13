„Amber Grid“: šis žingsnis padidins patikimumą ir sumažins sąnaudas

Ukmergės, Pakruojo ir Klaipėdos rajonuose bus rekonstruoti technologiškai pasenę dujų uždarymo įtaisai – jie bus prijungti prie operatyvios nuotolinio valdymo sistemos SCADA.
„Modernizuota sistema didins visos dujų perdavimo sistemos patikimumą ir atsparumą, taip pat sumažins sąnaudas bei pagerins valdymo efektyvumą“, – pranešime teigė „Amber Grid“ organizacijos pažangos direktorius Tomas Urmanavičius.
Rangovas „Dujotiekio statyba“ projektą ketina įgyvendinti per 19 mėnesių.
Liepą „Amber Grid“ taip pat pasirašė 3,2 mln. eurų vertės sutartį su energetikos objektų statybos bendrovė „MT Group“ dėl tokių pat darbų Elektrėnų, Kaišiadorių, Šakių, Alytaus, Šalčininkų ir Kauno rajonuose.
