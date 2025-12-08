Aplinkosaugininkai: „Homanit Lietuva“ užteršė aplinką

Atlikus nuotekų ėminių tyrimus nustatyta, kad dvi medžiagos viršijo normas: vienos kiekis normą viršijo kiek daugiau nei du kartus, kitos – beveik devynis kartus.
Pasak pranešimo, po incidento „Homanit Lietuvos“ darbuotojai uždarė paviršinių nuotekų išleidimo į aplinką sklendę. Be to, įmonė išplovė nuotekų sistemą, jas išpumpavo į talpą ir jos bus perduotos atliekų tvarkytojams.
Įmonėje atliekami remonto darbai, kad incidentas nepasikartotų, o atsakingam asmeniui bus taikoma administracinė atsakomybė.
Kaip lapkritį rašė BNS, gamykloje užsikišus gamybos nuotekų surinkimo linijai ir pakilus surenkamo vandens kiekiui šuliniuose į aplinką pateko dalis nuotekų. Be to, birželį fiksuotas incidentas, kai į aplinką pateko perteklinis plaušas.
Pagirių bendruomenė kritikuoja „Homanit Lietuvos“ veiklą vandenvietės teritorijoje, gyventojai ne kartą piketavo ir reikalavo iškelti gamyklą iš šios teritorijos.
Naujausi komentarai