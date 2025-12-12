„BaltCap“ ruošia naują ieškinį „Olympic Casino“ grupei: reikalaus dar 215 mln. eurų žalos atlyginimo

BNS žiniomis, naujas ieškinys grindžiamas skaičiavimais, kiek vertės „BaltCap“ galėjo sukurti lėšos, kurias iš fondo įmonių pasisavino ir pralošė buvęs įmonės instrastruktūros fondo vadovas Šarūnas Stepukonis, kiek iš tų lėšų galėjo uždirbti „Olympic“ ir kokią žalą verslui patyrė „BaltCap“ dėl sumenkintos reputacijos.
„BaltCap“ partneris Simonas Gustainis BNS sakė negalintis nei patvirtinti, nei paneigti, kad toks ieškinys teismui ruošiamas.
Vilniaus apygardos teismas pernai rugsėjį atvėrė uždarai svarstomą „BaltCap“ infrastruktūros fondo įmonių bylą, kurioje jos prašo iš Š. Stepukonio bei „Olympic Casino Group Baltija“ ir „OB Holding 1“ grąžinti buvusio fondo partnerio pasisavintus dešimtis milijonų eurų.
Milijoninį ieškinį teismui 2023 metų gruodį pateikė „Žvirgždaičių energija“, „Nullus“ ir „Moelta“ – jos, kaip skelbta anksčiau, prašo grąžinti 26 mln. eurų vertės finansinį turtą ir atlyginti žalą.
Teismas nuo šių metų rugsėjo iki gruodžio vidurio buvo suplanavęs keturis neviešus bylos posėdžius, tačiau jie neįvyko arba dar neįvyks, o kitas posėdis suplanuotas 2026 metų vasarį, rodo teismų informacinė sistema.
Teismai taip pat nagrinėja dalį „BaltCap“ įmonių anksčiau teikto 5 mln. eurų vertės ieškinio Airijos finansų maklerio įmonei „Interactive Brokers Ireland“ (buvusiai Vengrijos „Interactive Brokers Central Europe“) – ši dalis susijusi su pretenzijomis Š. Stepukoniui, tuo metu pagrindinis ieškinys pateiktas Airijos teismui.
„Verslo žinios“ šių metų gegužę skelbė, kad ikiteisminį tyrimą dėl Š. Stepukonio galimai pasisavintų bei praloštų dešimčių milijonų eurų atliekanti Europos prokuratūra areštavo 31,6 mln. eurų Estijos „OB Holding 1“ („Olybet koncerno“) turto.
Kaip rašė BNS, Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba kovą pranešė, kad tyrime pradėti procesai dėl beveik 31,6 mln. eurų lėšų išieškojimo iš „OB Holding 1“ ir 5,117 mln. eurų – iš „Olympic Casino Group Baltija“. Jos turtą teisėsauga taip pat areštavo kovo pradžioje.
Įtariama, jog Š. Stepukonis iš fondo įmonių galėjo pasisavinti apie 42 mln. eurų juos pralošdamas.
Š. Stepukoniui jau beveik dvejus metus taikoma kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra. Paskutinį kartą ji buvo pratęsta iki gruodžio 19 dienos.
Visos su Š.Stepukoniu susijusios bylos teismuose nagrinėjamos uždaruose posėdžiuose.
Naujausi komentarai