Bankai praneša, kam brangins paslaugas

Banko „Artea“ Produktų vystymo departamento direktorė Goda Butkienė sako, kad bankas kitų metų pradžioje planuoja branginti paslaugas, kurioms naikinama PVM lengvata.
„Prie administracinio, techninio ar kito ne finansinio pobūdžio paslaugų, tokių kaip išrašai, inkasacija, dokumentų patvirtinimas, įvairios pažymos ir panašiai, bus pridėtas 21 proc. PVM“, – komentare BNS sakė G. Butkienė.
Tačiau kasdienių finansinių paslaugų – banko kortelių, planų, mokėjimo sąskaitų, paskolų, indėlių administravimo, vertybinių popierių tvarkymo įkainių keisti neplanuojama.
SEB banko komunikacijos projektų vadovė Leontina Lesauskaitė BNS taip pat teigė, kad daugumos ypač dažnai klientų naudojamų paslaugų įkainiai nesikeis – pavyzdžiui, sąskaitai ir paslaugų planams, pinigų pervedimams, paskoloms, indėliams, sandoriams dėl vertybinių popierių, išvestinių finansinių priemonių, jų tarpininkavimui.
Vis dėlto daliai paslaugų PVM lengvata nebebus taikoma.
„PVM lengvata nebebus taikoma fizinėms, techninėms ir panašioms paslaugoms, kurios nėra tiesiogiai susijusios su finansinėmis operacijomis, pavyzdžiui, banko sąskaitos išrašo parengimui, sąskaitos išrašo ar kito dokumento išsiuntimui paštu, mokėjimo dokumentų patvirtinimui banke, banko pažymų, raštų ir kitų patvirtinimų parengimui“, – BNS komentavo L. Lesauskaitė.
„Swedbank“ teigė, kad naujas reguliavimas didžiosios dalies paslaugų nepaveiks, galimi kai kurie įkainių pokyčiai, tačiau jie nebus taikomi dažniausioms paslaugoms, pavyzdžiui, pervedimams ar įmokoms.
„Apie konkrečius pasikeitimus informuosime klientus iš anksto“, – BNS pranešė bankas.
Kaip rašė BNS, Finansų ministerija teigia, jog finansų sektoriuje nuolat atsirandant naujų finansinių paslaugų nuo 2026 metų atsisakoma neapmokestinamų paslaugų sąrašo.
Valstybinės mokesčių inspekcijos (VMI) Teisės departamento vadovė Rasa Virvilienė BNS anksčiau teigė, kad bankai patys turi įvertinti, ar visos jų paslaugos PVM neapmokestinamos ir ar yra tokių paslaugų, kurioms lengvata netaikoma.
Lietuvos bankų asociacija pažymi, kad PVM pakeitimai nepalies paskolų, garantijų ir su jomis susijusių finansinių paslaugų. PVM bus apmokestinama dalis su atsiskaitymais, valiutų ir vertybinių popierių sandoriais susijusių paslaugų.
Iki šiol įstatymas numatė, kad neapmokestinamų finansinių paslaugų sąrašas nustatomas ministro įsakymu. Šis sąrašas buvo patvirtintas dar 2002 metais ir paskutinį kartą atnaujintas 2004 metais.
Ministerija atkreipia dėmesį, kad finansinių paslaugų apmokestinimo PVM tvarkos principai nesikeis.
