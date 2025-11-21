Dėl duonos gamintojo sureagavo inspekcija: atliko patikrinimą

Keturiskart daugiau nei deklaruojama
„SKANDALAS – kas gali paneigti, kad „Lietuvos kepėjas“ mus visus ŽUDO!!! Kaip galimai žudo? Ogi iš lėto, dėdamas keturis kartus daugiau cukraus, nei jie rašo ant etiketės. Gal jau ir nužudė kažką, kas serga cukralige. Kur žiūri valstybės institucijos, negi niekas netikrina, kas ant etikečių rašoma?“ – klausė sveikos gyvensenos šalininkas Evaldas V.
„Nors esu sveikas, bet kaip ir daugelis šiuo metu stengiuosi valgyti mažiau cukraus (visi žinom apie jo žalą). Visad žiūriu, kiek ten jo pridėta. Ne vienas pažįstamas rekomendavo paragauti „Mortos“ raugo duoną, – apie savo motyvus prabilo Evaldas V. – Nusipirkau ir tikrai nustebau, kiek mažai ten sudėtyje parašyta cukraus – vos 3,2 g!!! Paragavau ir negalėjau patikėti – nu tikrai skani, bet niekaip nesuprantu, kaip tokią skanią ir saldžią galima padaryti su tiek mažai cukraus. Ragavau keliskart, pavalgęs sočius pietus ir nepavalgęs, nu saldi kaip velnias“.
Nustebęs dėl oficialiai deklaruojamo „Mortos“ raugo duonos itin mažo cukraus kiekio, jis nusprendė tai patikrinti laboratorijoje. Kreipėsi į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos institutą (NMVRT).
„Pamatęs tyrimo rezultatus, visą savaitgalį galvojau, ką daryti ir nusprendžiau surašyti savo istoriją. Visi aplinkui valgo, galvojau padarysiu bajerį, nepagailėsiu laiko ir pinigų, paimsiu ir išsitirsiu. Sužinojau, kad netoli Santaros klinikų daro maisto sudėties tyrimus. Nuvežiau, po savaitės atsakymas – cukraus keturiskart daugiau!!!“ – komentavo Evaldas V., paviešindamas dokumentą.
Portalas kauno.diena.lt taip pat kreipėsi į VMVT ir į NMVRT. Portalas kauno.diena.lt taip pat susisiekė su minėtą „Mortos“ duoną gaminančia bendrove „Lietuvos kepėjas“. Norėjome išgirsti bendrovės poziciją dėl susiklosčiusios situacijos. Paskambinus internete nurodytu bendrovės telefonu atsiliepė moteris. Ji nurodė klausimus siųsti elektroniniu paštu, žadėjo, kad į juos bus atsakyta. Gamintojo komentaro kol kas nesulaukėme.
Gresia baudos
VMVT Tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus atstovai portalui kauno.diena.lt nurodė, kad VMVT kontroliuoja maisto produktų sudėtį per visą maisto tiekimo grandinę – nuo žaliavų iki galutinio produkto prekyboje. Kontrolė atliekama pagal ES ir Lietuvos teisės aktus.
„Maisto tvarkymo subjektas atsakingas už informacijos apie maistą teikimą, turi užtikrinti, kad būtų teikiama tiksli informacija apie maistą pagal taikomus informaciją apie maistą reglamentuojančius teisės aktus. Informacija apie maistą neturi klaidinti vartotojo dėl maisto produkto ypatybių, ypač jo pobūdžio, tapatumo, savybių, sudėties, kiekio, tinkamumo vartoti termino, kilmės šalies ar kilmės vietos, gamybos ar ruošimo būdo“, – teigė tarnybos atstovai.
Jie nurodė, kad už vartotojų klaidinimą gresia administracinės baudos. Maisto tvarkymo subjektui gali būti taikomos rinkos ribojimo priemonės.
Patvirtino, kad VMVT Kauno apygardos priežiūros skyrius šią savaitę gavo maisto srities pranešimą, kuriame vartotojas teigė, kad paragavus produkto „Mortos“ duona su raugu ir visų grūdo dalių ruginiais miltais, neraikyta“ , kilo įtarimų dėl etiketėje nurodyto labai mažo cukrų kiekio (3,2 g).
Tarnyba pavirtino, kad pranešėjas savo lėšomis atliko laboratorinį tyrimą cukrų kiekiui nustatyti. Gautame laboratorinių tyrimų protokole nurodoma, kad tikrasis cukrų kiekis yra maždaug keturis kartus didesnis nei deklaruotas maistingumo deklaracijoje (13,2 g).
Kreipėsi į latvius
„VMVT Kauno apygardos priežiūros skyrius 2025 lapkričio 19 dieną atliko neplaninį UAB „Lietuvos kepėjas“ kepyklos patikrinimą ir išsiaiškino, kad produktas „Mortos“ duona su raugu ir visų grūdo dalių ruginiais miltais, neraikyta“ gaminama Latvijoje, o „Lietuvos kepėjas“ yra pardavėjas. Patikrinimo metu įvertinta ženklinimo etiketė. Maistingumo deklaracijoje nurodoma, kad 100 g produkto yra 3,32 g cukrų“, – nurodė tarnybos atstovai.
Jie pridūrė, kad VMVT Kauno apygardos priežiūros kreipėsi į Latvijos kompetentingą instituciją su prašymu atlikti „Mortos“ duona su raugu ir visų grūdo dalių ruginiais miltais, neraikyta“ gamintojo patikrinimą siekiant išsiaiškinti, ar gamintojas maistingumo deklaracijoje teisingai nurodo cukrų kiekį 100 g produkto, paprašyti gamintojo paaiškinti dėl galimų neatitikimų tarp deklaruoto ir faktinio cukraus kiekio bei susidariusios situacijos priežasčių ir planuojamų prevencinių veiksmų.
„Tyrimas tęsiamas“, – pakomentavo tarnybos atstovai.
