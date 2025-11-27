Skandalas dėl duonos „Morta“ sudėties: pasisakė kepykla

Kreipėsi į laboratoriją
„Skandalas: kas gali paneigti, kad „Lietuvos kepėjas“ mus visus žudo? Kaip galimai žudo? Ogi iš lėto, dėdamas keturis kartus daugiau cukraus, nei nurodoma ant etiketės. Gal jau ir nužudė kažką, kas serga cukralige. Kur žiūri valstybės institucijos, negi niekas netikrina, kas ant etikečių rašoma?“ – klausė vyras.
„Ne vienas pažįstamas rekomendavo paragauti raugo duoną „Morta“, – apie savo motyvus prabilo Evaldas V. – Nusipirkau ir tikrai nustebau, kiek mažai sudėtyje nurodyta cukraus – vos 3,2 g. Paragavau ir negalėjau patikėti: tikrai skani, bet niekaip nesuprantu, kaip tokią skanią ir saldžią galima padaryti su tiek mažai cukraus. Ragavau keliskart – pavalgęs sočius pietus ir nepavalgęs – saldumas išliko.“
Nustebęs dėl skonio pojūčio ir oficialiai deklaruojamo „Morta“ raugo duonos itin mažo cukraus kiekio, jis nusprendė tai patikrinti laboratorijoje. Kreipėsi į Nacionalinį maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institutą (NMVRVI).
„Po savaitės atsakymas: cukraus keturiskart daugiau nei rašoma etiketėje!“ – komentavo Evaldas V., socialiniame tinkle paviešindamas tyrimo dokumentą, kuriame įrašyta, kad cukrų kiekis yra 13,2 g/100 g.
NMVRVI portalui kauno.diena.lt patvirtino, kad „dokumente pateikti duomenys yra tikri“.
Pateikė komentarą
Praėjusį trečiadienį kreipėmės komentaro į „Lietuvos kepėją“. Teiravomės, kaip įmonė vertina paviešintą informaciją apie „Mortos“ duonos energetines vertes. Klausėme, kaip paaiškintų, kodėl neatitinka ant etiketės deklaruojama produkto sudėtis ir laboratorijoje atlikto tyrimo rezultatai.
„Lietuvos kepėjas“ atsiuntė „atsakymą į svarbiausius užduodamus klausimus“, surašytą interviu forma.
– Ar galite patvirtinti, koks yra oficialus ir laboratoriniais tyrimais pagrįstas cukraus kiekis „Morta“ raugo duonoje?
– Tiek Europos Sąjungos, tiek nacionaliniai teisės aktai griežtai reguliuoja maisto produktų ženklinimą ir informacijos vartotojams pateikimą. Ne išimtis ir kalbant apie duonos gaminių ženklinimą. Cukraus kiekis „Morta“ raugo duonoje yra apskaičiuotas remiantis teisės aktų reikalavimais ir nurodytas ženklinimo etiketėje, t.y. ženklinimo etiketėje nurodytas cukraus kiekis yra oficialus ir teisingas. Įmonė anksčiau nėra gavusi iš kontroliuojančių institucijų jokių pastabų dėl „Morta“ raugo duonos ženklinimo ir joje pateiktos informacijos neatitikimo keliamiems reikalavimams.
– Kada paskutinį kartą šiam produktui buvo atliktas privalomas laboratorinis maistinės vertės tyrimas? Ar galite pateikti jo datą ir rezultatus?
– „Lietuvos kepėjas“ nuolat stebi savo gaminamos produkcijos kokybę, tam įmonėje yra įdiegti atitinkami produkcijos kokybės užtikrinimo procesai bei taikomos atitinkamos gamybos technologijos. Laboratoriniai tyrimai yra tik vienas iš būdų nustatyti produkto maistinę vertę.
– Ar įmonė žino apie minėtame „Facebook“ įraše aprašytą atvejį? Ar buvote kontaktuoti dėl galimai neatitinkančios sudėties?
– Deja, su „Lietuvos kepėju“ kontaktuota nebuvo, įmonė apie šį atvejį sužinojo tik iš viešosios erdvės. Todėl šio atvejo plačiau pakomentuoti neturime galimybės.
– Kaip vertinate vartotojo pateiktą teiginį, kad jo užsakytame tyrime buvo nustatytas keturis kartus didesnis cukraus kiekis, nei deklaruojama etiketėje?
Dėl to ištirtas laboratorijoje cukraus kiekis gali būti didesnis.
– „Lietuvos kepėjas“ negali pakomentuoti „Facebook“ įraše minimo tyrimo ir jo rezultatų, kadangi pats šiame tyrime nedalyvavo. Visgi pastebėta, kad duonos gamybos procesas yra technologiškai sudėtingas, jo metu gaminį arba jo sudėtines dalis gali paveikti įvairūs biocheminiai procesai. „Morta“ duona gaminama fermentuojant (plikinant, rauginant) tešlos pusgaminius. Fermentacijos proceso metu dalyvaujantys mikroorganizmai gali skaidyti sudėtingus angliavandenius (tokius kaip krakmolai ar polisacharidai) į paprastesnius cukrus. Šie paprastesni cukrūs susidaro natūraliai fermentacijos proceso metu ir gali likti galutiniame produkte. Todėl, net jei pradinės žaliavos sudėtyje yra tik nedidelis cukraus kiekis, fermentacijos procesas gali padidinti matuojamą cukraus kiekį galutiniame produkte. Dėl to ištirtas laboratorijoje cukraus kiekis gali būti didesnis, lyginant su apskaičiuotomis priešfermentacinėmis maistingosiomis vertėmis, kurios šiuo atveju ir naudojamos ženklinimo etiketėje. Europos Komisija yra patvirtinusi leidžiamus atitinkamų deklaruojamų maistinių medžiagų verčių nuokrypius kaip neišvengiamus, tačiau neturinčius jokios neigiamos įtakos gaminio maistingosioms vertėms.
– Ar šiuo metu dėl šio įrašo įmonę jau yra kontaktavusi Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)?
– Taip. „Lietuvos kepėjas“ yra pateikęs VMVT paaiškinimą.
Portalas kauno.diena.lt kreipėsi į VMVT dėl to, kaip tarnyba vertina „Lietuvos kepėjo“ pateiktą informaciją.
