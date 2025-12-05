Dėl Minske sulaikytų Lietuvos vilkikų ėmėsi aiškintis ir Tarptautinė vežėjų asociacija

„Linavos“ vadovas Erlandas Mikėnas sako, jog vežėjai per tarptautinę organizaciją iš Baltarusijos muitinės siekia gauti visų sulaikytų transporto priemonių valstybinius numerius ir atsakymą, kodėl Minskas jų neišleidžia.
„Tarptautinė vežėjų asociacija IRU generalinio sekretoriaus vardu kreipėsi į Baltarusijos (valstybinį – BNS) muitinės komitetą ir Baltarusijos transporto ir ryšių ministrą bei suformavo aiškius klausimus. Tai pirmiausia, kokiu pagrindu yra laikomi sulaikyti vilkikai ir prašydama pateikti sąrašą ir skaičių su valstybiniais numeriais“, – BNS penktadienį teigė E. Mikėnas.
Pasak IRU vadovo Umberto de Pretto (Umbertas de Pretas) laiško, kurį turi BNS, organizacija ragina Baltarusijos muitinę paaiškinti vilkikų sulaikymo priežastis ir pateikti jų skaičių nurodant registracijos duomenis ir buvimo vietą.
„Be to, kadangi siena buvo vėl atidaryta, jei nėra teisinių priežasčių toliau juos sulaikyti, prašau jūsų pagalbos, kad jie galėtų be tolesnio delsimo išvykti iš Baltarusijos“, – rašoma ketvirtadienį išsiųstame laiške.
„Linavos“ prezidento teigimu, iki šiol informaciją Lietuvos vežėjai gaudavo iš Baltarusijos vežėjų asociacijos „Bamap“, tačiau ši negali pateikti duomenų apie transporto priemonių valstybinius numerius.
BNS rašė, kad premjerei Ingai Ruginienei praėjusią savaitę teigus, jog Baltarusijoje įstrigę apie 280 sunkvežimių, „Linava“ toliau tikina, kad Baltarusijoje yra apie 4 tūkst. Lietuvos transporto priemonių, iš kurių 1,25 tūkst. vilkikų.
Baltarusijos tarptautinių kelių vežėjų asociacijos skaičiavimais, šalyje šiuo metu laikoma apie 1,88 tūkst. Lietuvos vilkikų, tuo metu puspriekabių skaičius gali siekti 2,5–3 tūkst., skelbė „Linava“.
Naujausi komentarai