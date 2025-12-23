„Ekspress Grupp“ parduoda lrytas.lt

Sandorį patvirtino Konkurencijos taryba, antradienį pranešė „Ekspress Grupp“.
Jis bus užbaigtas iki šių metų pabaigos. Abi šalys susitarė neatskleisti jo kainos ir kitų komercinių sąlygų.
„Užsitęsęs Konkurencijos tarybos procesas neleido mums pilnai atskleisti lrytas.lt potencialo grupėje. Šis sandoris leidžia mums įvykdyti reguliacinius reikalavimus ir kartu užtikrina, kad „Lrytas“ ir toliau bus vystomas naujojo savininko“, – pranešime teigė „Ekspress Grupp“ valdybos pirmininkė Mari-Liis Ruutsalu.
Anot pranešimo, „Lrytas“ ir toliau veiks kaip naujienų portalas, o su darbuotojais susijusius klausimus baigus sandorį tvarkys „Admisa“.
R. Skaisgirys teigė tikintis „Lryto“ ateitimi: „Tikime galimybe išnaudoti natūralią „Lietuvos ryto“ televizijos ir portalo lrytas.lt sinergiją bei pasiekti proveržio plėtroje.“
„Ekspress Grupp“ teigė, kad sandoris lems vienkartinį maždaug 2,3 mln. eurų grynąjį nuostolį. Šiuo metu „Lrytas“ sudaro apie 5 proc. grupės apyvartos ir apie 2 proc. pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA).
„Ekspress Grupp“ nuo šių metų vasario kelis kartus prašė tarybos pratęsti portalo pardavimo terminą, o paskutinį kartą jis pratęstas mėnesiui gruodžio 5 dieną.
Kitą dalį tarybos įpareigojimų „Ekspress Grupp“ – atkurti ankstesnę padėtį – tai yra parduoti lrytas.lt buvusiai savininkei bendrovei „Lietuvos rytas“ – Regionų administracinis teismas kovą laikinai sustabdė, kol bus priimtas galutinis sprendimas, ar pagrįstai Konkurencijos taryba šių metų vasarį neleido sandorio.
Konkurencijos taryba vasario 7 dieną įpareigojo grupę per 6 mėnesius parduoti vieną iš dviejų jos turimų portalų nustačius, jog delfi.lt ir lrytas.lt buvo artimi konkurentai bei pirmieji rinkos dalyviai pagal įvairius lankomumo rodiklius, o jų bendra rinkos dalis viršijo 40 proc.
Taryba dar užpernai gruodį įpareigojo „Ekspress Grupp“ ne vėliau kaip per du mėnesius nutraukti pažeidimą arba atkurti ankstesnę padėtį ar pašalinti pažeidimo pasekmes, skyrė 140 tūkst. eurų baudą.
Šį nutarimą „Ekspress Grupp“ apskundė teismui, taip pat prašydama laikinai stabdyti įpareigojimų taikymą. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bendrovės prašymą pernai vasarį atmetė.
„Ekspress Grupp“ bendrovę „Lrytas“ iš „Lietuvos ryto“ įsigijo 2022-ųjų gruodį, o 2024 metų vasarį Konkurencijos taryba atidėjo terminą grupei pateikti pranešimą apie sandorį – jis priimtas gegužę.
Naujausi komentarai