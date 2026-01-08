Konkurencijos taryba: „Ekspress Grupp“ tinkamai įvykdė įsipareigojimus

Taryba pranešė įvertinusi, kad „Ekspress Grupp“ perleido 100 proc. portalą valdančios bendrovės „Lrytas“ akcijų prodiuserio ir „Lietuvos ryto“ televizijos valdybos pirmininko Rolando Skaisgirio bendrovei „Admisa“, kaip ir buvo numatyta sutarties sąlygose.
Registrų centro duomenimis, „Lryto“ akcijas „Admisa“ įsigijo pernai gruodžio 30 dieną.
Tiek sutarties projektas, tiek pirkėjo kandidatūra 2025 metų gruodį buvo suderinta su taryba.
„Ekspress Grupp“ taip pat įsipareigojo per 10 metų neišpirkti „Lryto“ akcijų ar verslo apie tai iš anksto neinformavus Konkurencijos tarybos, kuri iš naujo spręstų dėl leidimo sandoriui arba atleistų nuo šio įsipareigojimo, jeigu padėtis tuo metu rinkoje būtų pasikeitusi.
Įsipareigojimas nustotų galioti, jeigu teismas galutinai konstatuotų, kad taryba 2023 metų gruodį nepagrįstai nustatė pažeidimą dėl jai nepranešto sandorio ar 2025 metų vasarį nepagrįstai nedavė leidimo sandoriui.
„Ekspress Grupp“ anksčiau teigė, kad sandoris lems vienkartinį maždaug 2,3 mln. eurų grynąjį nuostolį. „Lrytas“ sudarė apie 5 proc. grupės apyvartos ir apie 2 proc. pelno prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA).
Kitą dalį tarybos įpareigojimų „Ekspress Grupp“ – atkurti ankstesnę padėtį – tai yra parduoti lrytas.lt buvusiai savininkei bendrovei „Lietuvos rytas“ – Regionų administracinis teismas pernai kovą laikinai sustabdė, kol bus priimtas galutinis sprendimas, ar pagrįstai Konkurencijos taryba neleido sandorio.
Konkurencijos taryba pernai vasarį įpareigojo grupę per 6 mėnesius parduoti vieną iš dviejų jos turimų portalų nustačius, jog delfi.lt ir lrytas.lt buvo artimi konkurentai bei pirmieji rinkos dalyviai pagal įvairius lankomumo rodiklius, o jų bendra rinkos dalis viršijo 40 proc.
Taryba dar 2023 metais įpareigojo „Ekspress Grupp“ nutraukti pažeidimą arba atkurti ankstesnę padėtį ar pašalinti pažeidimo pasekmes, skyrė 140 tūkst. eurų baudą. Šį nutarimą „Ekspress Grupp“ apskundė teismui, taip pat prašydama laikinai stabdyti įpareigojimų taikymą. Tačiau Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas bendrovės prašymą užpernai vasarį atmetė.
„Ekspress Grupp“ bendrovę „Lrytas“ iš „Lietuvos ryto“ įsigijo 2022-ųjų gruodį.
