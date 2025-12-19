ESO baigia pirmąjį išmaniųjų skaitiklių diegimo etapą

Kaip pranešė bendrovė, jau įdiegta 1,3 mln. naujos kartos skaitiklių. Pirmasis jų diegimo etapas baigsis gruodžio 31-ąją.
Įmonė, dalyvaujant energetikos ministrui Žygimantui Vaičiūnui, ESO vadovui Renaldui Radvilai ir kitiems bendrovės atstovams, Kauno rajono įmonėje „Giraitės vandenys“ pristatys pirmojo etapo rezultatus ir išmaniųjų skaitiklių naudą verslui, gyventojams bei tinklui.
ESO kitąmet pradedant antrąjį išmaniųjų skaitiklių diegimo etapą, per kelerius metus bus įdiegta dar apie 700 tūkst. tokių skaitiklių už maždaug 48 mln. eurų, lapkritį skelbė ESO.
Juos ESO diegia kartu su Prancūzijos bendrove „Sagemcom Energy and Telecom“ bei jos partnerėmis – Vokietijos milžine „Siemens“, kuri diegia programinę įrangą, ir „Bite Lietuva“, komerciniam naudojimui įdiegusia dvi siaurajuosčio daiktų interneto technologijas.
Skelbta, kad bendra didžiausio Baltijos šalyse išmaniosios apskaitos projekto vertė siekia iki 150 mln. eurų.
Išmanieji skaitikliai gyventojams bei verslo įmonėms pradėti diegti pirmąjį 2022 metų pusmetį.
Anksčiau ESO planavo iki 2026 metų įdiegti apie 1,2 mln. išmaniųjų skaitiklių. Pirmiausia jie įdiegti daugiausiai, o vėliau – mažiau nei 1 tūkst. kilovatvalandžių (kWh) elektros per metus suvartojantiems klientams jie bus keičiami pasibaigus jų metrologinės patikros terminui.
