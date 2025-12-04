„Finnair“ naikina vieną skrydį iš Helsinkio į Vilnių

Tokį suomių aviakompanijos sprendimą portalui patvirtino Lietuvos oro uostų atstovas Tadas Vasiliauskas.
„Oro bendrovė „Finnair“ oro uosto tarnybas vakar informavo, kad dėl operacinių iššūkių ir kai kuriais laikotarpiais laikinai įvedamų oro erdvės ribojimų, kuriuos lemia Baltarusijos hibridinė ataka – atšaukia vakarinį, vieną iš keturių šiuo metu vykdomų skrydžių kasdien tarp Vilniaus ir Helsinkio“, – nurodė T. Vasiliauskas.
Šis bendrovės sprendimas galios iki 2026 metų pabaigos.
ELTA primena, kad dėl kontrabandinių balionų antplūdžio dukart trečiadienio vakarą ir vieną kartą ketvirtadienio naktį buvo laikinai sustabdytas Vilniaus oro uosto darbas. Jis veiklą pilnai atnaujino ketvirtadienį 2.30 val.
Kaip ketvirtadienį pranešė Lietuvos oro uostai, įvesti oro erdvės ribojimai paveikė 27 skrydžius ir 3 134 keleivius.
Dėl pastaruosius mėnesius į Lietuvą atskriejančių kontrabandinių balionų šauktas ne vienas Nacionalinio saugumo komisijos (NSK) posėdis, Baltarusijos hibridinės atakos klausimas aptarinėjamas įvairiais formatais šalies ir tarptautiniu lygiu.
Intensyvėjant kontrabandinių balionų antplūdžiui iš Baltarusijos, generalinė prokurorė Nida Grunskienė pirmadienį pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl padėjimo kitai valstybei veikti prieš Lietuvą.
