„Flydubai“ atstovas: sutrikus Vilniaus oro uosto veiklai skrydžiai būtų nukreipiami kitur

„Mes esame iš labai nepastovaus regiono, nuolat susiduriame su krizėmis. (...) Turime parengtą planą. Geras dalykas yra, kad turime operacijas Rygos oro uoste. Tikimės naudoti šį oro uostą kaip nukreipimo tašką“, – ketvirtadienį spaudos konferencijoje Vilniuje teigė „Flydubai“ komercinės veiklos vyresnysis viceprezidentas Jeyhunas Efendi (Džeihunas Efendis).
J. Efendis sakė, kad nukreipus skrydį į Rygą, o Vilniaus oro uosto veiklai sutrikus ilgesniam laikui keleiviai bus pervežami autobusu.
„Paprastai pirmas variantas yra pervežti keleivius kelių transportu. (...) Žiūrint į mūsų patirtį su kitais oro uostais, paprastai orlaivis nusileidžia, laukia ant žemės, jei tai ilgesnis laikotarpis, tada paprastai išlaipinsime keleivius ir pervežimas (vyksta – BNS) autobusu“, – teigė oro linijų atstovas.
Pirmasis skrydis iš Dubajaus į Vilnių įvyks ketvirtadienį vakare. Planuojama, kad skrydžiai vyks tris kartus per savaitę tiek žiemos, tiek vasaros sezonu.
„Flydubai“ atstovas teigė, kad bendrovė ketina populiarinti skrydžius į Baltijos šalis, kurios, pasak jo, didžiajai daliai pasaulio nėra gerai žinomos.
„Akivaizdu, kad Dubajus bus prioritetinė paklausa šiame skrydyje (į Vilnių – BNS), tačiau mūsų tikslas yra padaryti Lietuvą ir Baltijos šalis apskritai populiaria kryptimi. Deja, ši pasaulio dalis nėra taip gerai žinoma tiesiog todėl, kad nebuvo daug skrydžių. Istoriškai „Emirates“ aptarnavo daugiausia Šiaurės šalis – skrydžiai į Švediją, Daniją egzistuoja“, – aiškino „Flydubai“ viceprezidentas.
„Mūsų tiesioginiai skrydžiai į Vilnių ir Rygą leis padidinti tokių derinių skaičių, kai žmonės galės atvykti ar išvykti per šiuos oro uostus ir derinti juos su kitomis Šiaurės šalių operacijomis, nes apskritai Šiaurės šalys yra gana gerai žinoma turistinė kryptis mūsų pasaulio dalyje, tačiau Baltijos šalys yra tarsi pilkoji zona“, – pridūrė J. Efendis.
Be to, „Flydubai“ iki kitų metų žiemos planuoja pradėti skrydžius ir į Taliną.
J. Efendis akcentavo, kad nuo 2020 metų, kai įmonė pradėjo skrydžius į Lenkiją, jų skaičius išaugo beveik tris kartus.
„Flydubai“ turi 97 orlaivių parką ir yra užsakiusi dar beveik 300 orlaivių.
Kaip rašė BNS, „Flydubai“ planavo pradėti skrydžius iš Vilniaus oro uosto jau 2024 metų pabaigoje, tačiau planus nukėlė dėl orlaivių trūkumo rinkoje.
