Vasaros sezonu – du nauji skrydžiai iš Vilniaus

Nuo balandžio pradžios „Air Baltic“ į Kišiniovą skraidins du kartus per savaitę, o nuo gegužės pradžios – į Ciurichą tris kartus, pranešė bendrovė.
„Lietuva išlieka viena svarbiausių „Air Baltic“ rinkų, todėl plėsdami veiklą Vilniuje dar labiau stipriname savo pozicijas regione", – pranešime sakė įmonės tinklo valdymo viceprezidentas Mantas Vrubliauskas.
„Naujas skrydis į Kišiniovą atveria dar vieną Europos sostinę mūsų krypčių žemėlapyje ir sudaro patogias tranzito galimybes per Vilnių, o Ciuricho kryptis plečia galimybes tiek verslo, tiek laisvalaikio keliautojams“, – pranešime sakė Lietuvos oro uostų direktorius Simonas Bartkus.
Anot jo, planuojant kitą vasaros sezoną numatoma 21 proc. padidinti sėdimų vietų pasiūlą jos lėktuvuose iš Lietuvos. Tuo metu „Air Baltic“ iš Vilniaus, Kauno ir Palangos skraidins daugiau nei 20 tiesioginių krypčių.
