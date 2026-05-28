Grikšas tikslina: į Migracijos departamento sistemas įsilaužta nebuvo

„Informacijos apie tai, kad būtų įsilaužta į Migracijos departamento sistemas, neturiu. Kalbėdamas apie incidentą, omenyje turėjau perimtas Migracijos departamento darbuotojų paskyras“, – BNS ketvirtadienį nurodė ministras.
Taip jis kalbėjo viešojoje erdvėje kilus klausimams dėl E. Grikšo teiginio trečiadienį transliuotoje LRT televizijos laidoje „Dienos tema“, kurioje sakė, kad į Migracijos departamento sistemas buvo įsilaužta.
„Reikia suprasti: į Registrų centro sistemas nebuvo įsilaužta. Buvo įsilaužta į Migracijos departamento sistemas, per kurias buvo jungtasi prie Registrų centro ir kopijuojami duomenys“, – laidoje aiškino jis.
Savo ruožtu Migracijos departamentas trečiadienį nurodė, kad visos įstaigos valdomos informacinės sistemos bei duomenų bazės yra apsaugotos, o jose sukaupti asmens duomenys yra saugūs bei tretiesiems asmenims neteisėtai atskleisti nebuvo.
BNS rašė, kad Generalinė prokuratūra tiria galimus neteisėtus prisijungimus ir daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto registro įrašų, įskaitant žmonių asmens kodus, pasisavinimą.
Teisėsaugos teigimu, prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulaužtas Migracijos departamento darbuotojų paskyras.
Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o Registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį.
(be temos)