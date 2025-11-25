„Hegelmann Group“ tęsia šešėliavimo iniciatyvą ir plečia jaunimo supratimą apie logistiką

Šiemet jaunuoliai dar kartą turėjo galimybę iš arti pamatyti, kaip veikia viena iš transporto ir logistikos sektoriaus lyderių – „Hegelmann Group“.
Apsilankymo metu mokiniai sužinojo apie transporto ir logistikos įmonės veiklas, susipažino su įvairiais skyriais, bendravo su vadovais ir praktiškai stebėjo specialistų kasdienybę. Jaunuoliai taip pat dalyvavo ekskursijoje po biurą, kai kurie pirmą kartą sėdo į vilkiką ir sužinojo, kodėl aklosios zonos yra svarbios saugumui, o taip pat turėjo progą aplankyti „Hegelmann Logistics“ logistikos centrą. Daugeliui tai tapo pirmuoju realiu žingsniu į tikrą darbo aplinką, leidusiu geriau suprasti, kokia įvairialypė gali būti moderni organizacija ir kiek daug profesijų telpa po vienu stogu.
Programos tęstinumas – jaunimo smalsumo ir prasmingos partnerystės rezultatas
Šis prasmingos partnerystės tęstinumas ne tik sustiprina bendradarbiavimą, bet ir atskleidžia augantį jaunimo susidomėjimą įvairiomis profesijomis, kurios slypi tarptautinės įmonės viduje. Programoje kasmet dalyvauja vis daugiau moksleivių, norinčių iš arti pamatyti realią darbo aplinką, o įmonė džiaugiasi galėdama prisidėti prie jų profesinio kelio pradžios.
Anot „Hegelmann Transporte“ žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovės Aistės Mardosaitės, šešėliavimo programos tęstinumas rodo, kad jaunimas vis aktyviau domisi logistikos sektoriumi, o įmonė mato aiškią iniciatyvos naudą – nuo švietimo misijos iki ilgalaikio talentų pritraukimo: „Nuoširdžiai džiaugiamės tokiomis iniciatyvomis ir labai norisi, kad jų būtų tik daugiau. Mums jau tapo įprasta priimti įmonėje įvairaus amžiaus jaunuolius – nuo mūsų darbuotojų vaikų iki studentų iš skirtingų universitetų. Todėl, pamatę galimybę ir šiemet prisijungti prie šešėliavimo programos, tikrai nė akimirkai nesudvejojome – iš karto pasakėme „taip“. Šiemet LJA „Šešėliavimo“ programoje turėjome 9–12 klasių moksleivių iš įvairių mokyklų – ne tik iš Kauno ir jo apylinkių, bet sulaukėme jaunimo ir iš Vilniaus bei Klaipėdos. Smagu, kad kelias iki mūsų jų neišgąsdino!“
Daugialypė darbo aplinka ir platus profesijų spektras
Vizito metu moksleiviai sužinojo, kad logistikos verslas jungia daugybę profesijų – nuo ekspeditorių, vairuotojų ir sandėlio darbuotojų iki klientų aptarnavimo bei valdymo specialistų, duomenų analitikos, finansų, IT, teisės ir marketingo profesionalų. Tai viena iš priežasčių, kodėl ši iniciatyva tokia svarbi – ji padeda jaunam žmogui suprasti, jog logistika gali būti tiek kūrybiška, tiek analitinė, tiek itin dinamiška veiklos kryptis.
A. Mardosaitė teigia, kad mokinių susidomėjimas buvo itin svarbus: „Maloniai nustebino, kad mokiniai rinkosi ne tik „klasikines“ sritis, tokias kaip marketingas ar personalo valdymas, bet ir gana specifines – transporto vadybą, pardavimus, transporto teisę. Dar vienas malonus netikėtumas – kai kurių mokinių parengti CV. Buvo smagu matyti, kaip kūrybiškai ir drąsiai jie aprašė savo patirtis ir stiprybes. Tikrai pagalvojome: „Va čia tai ateinanti karta!“
Dienos akcentas – šešėliavimas su vadovais
Dienos pabaigoje mokiniai turėjo galimybę artimiau susipažinti su vadovais ir stebėti specialistų darbą tiesiogiai prie jų darbo stalų. Ši dalis daugeliui tapo stipriausiu dienos įspūdžiu – čia jie pažino sprendimų priėmimo procesus, matė realius iššūkius, susipažino su skirtingų skyrių ritmu ir bendradarbiavimu.
Kaip pasakoja 10-tokė Samanta iš KTU inžinerijos Licėjaus karjeros klasės: „Aš pasirinkau teisininko poziciją, tad man buvo labai įdomu pamatyti procesus, apie kuriuos šiaip niekada nesusimąstyčiau. Apžiūrint vilkiką ar vaikštant po skyrius buvo mažiau įdomu, bet pas draudimo ir žalų valdymo skyrių vadovą Šarūną – atvirkščiai, tai buvo pati įdomiausia dalis. Labiausiai patiko atmosfera – viskas atnaujinta, daug žmonių, modernu ir visi labai draugiški.“
Programoje kartu dalyvavę Adas ir Dominykas iš Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos pasakoja apie savo patirtį.
„Apie šešėliavimo programą sužinojau mokykloje, kuri aktyviai kvietė dalyvauti. Man logistika atrodo įdomi sritis dėl loginio mąstymo, kurio, manau, turiu, ir jaučiu, kad kai kurias žinias galėčiau pritaikyti praktiškai. Šiandien supratau, kad logistikoje darbas yra labai įvairus – daug skirtingų procesų, iš kurių gali rinktis sau tinkamiausią“, – sakė Dominykas.
Tuo tarpu Adas pasakoja, kad logistika jį sudomino dėl šeimos ryšio su šia sfera: „Mano brolis dirba panašioje logistikos įmonėje, todėl norėjau pamatyti transporto vadybininko darbą iš arti. Buvo įdomu stebėti, kaip dirba kiti, ir įsivaizduoti, kaip pats dirbčiau tokioje aplinkoje.“
Iniciatyva, kuri turi tęstinumą ir misiją
„Hegelmann“ įmonių grupė tikisi, kad LJA „Šešėliavimo“ programa taps tradicija ir kasmet pritrauks dar daugiau jaunų, smalsių, galimybių ieškančių moksleivių. Tai – ne tik darbo rinkos pažinimas, bet ir vertybinis būdas įkvėpti jaunus žmones pažinti save, atrasti pomėgius ir įsivaizduoti savo ateities karjerą.
„Kai priimame jaunuolius į organizaciją, visada turime pasvarstyti: kaip įdomiai, aiškiai ir šiek tiek žaismingai papasakoti apie įmonės veiklą ir profesijas. Kaip juos „užkabinti“ nuo pirmos minutės ir išlaikyti dėmesį iki pat pabaigos? Visa tai skatina kūrybiškai pažiūrėti į savo pačių kasdienybę, iš naujo įvertinti, ką darome, užmegzti naujas pažintis. Tai tarsi lengvas „pasitikrinimas“, kaip atrodome iš šalies – ir tai yra labai vertinga. ,“ – teigė „Hegelmann Transporte“ žmogiškųjų išteklių skyriaus vadovė A. Mardosaitė.
A. Mardosaitė pataria: „Dalyvaukite kuo daugiau tokio tipo iniciatyvose! Tai puiki proga pasisemti įvairių patirčių, išbandyti save skirtingose srityse, lavinti bendravimo įgūdžius ir kurti ryšius. O tie ryšiai ateityje tikrai gali tapti puikiu tramplinu į pirmąją jūsų karjeros stotelę. Nebijokite klausti, domėtis ir bandyti – tai geriausias būdas atrasti, kas jums iš tikrųjų tinka ir patinka.“
Įmonė pabrėžia, kad ši iniciatyva – tai investicija į ateities kartą, kuri neša grąžą tiek visuomenei, tiek verslui, tiek patiems jaunuoliams.
Šešėliavimas – ne vienintelė iniciatyva: Pirmoji Hegelmann vaikų stovykla
Be LJA „Šešėliavimo“ programos, šiemet Hegelmann biure įvyko ir pirmoji Vertybių dienos vaikų stovykla, skirta įmonės darbuotojų vaikams. Stovykloje dalyvavo 50 jaunųjų dalyvių, kurie turėjo galimybę pažinti logistikos pasaulį, pamatyti, kaip dirba jų tėvai, pirmą kartą sėsti į sunkvežimį, sužinoti apie akląsias zonas ir saugumą kelyje, aplankyti logistikos centrą bei dalyvauti įvairiose komandinėse veiklose. Vaikai taip pat susipažino su „Hegelmann Group“ vertybėmis – šeima, pagarba, motyvacija, progresu ir tvarumu – ir pamatė, kaip šios vertybės atsispindi kasdienėje įmonės veikloje.
Po stovyklos daugelis vaikų teigė, kad tai buvo viena geriausių stovyklų, kuriose jie kada nors dalyvavo, ir nuostabiausia rudens atostogų diena. Tėvai taip pat vertino stovyklą šiltai ir pozityviai – džiaugėsi matydami vaikų entuziazmą bei įsitraukimą į veiklas ir ragino stovyklą organizuoti ir kitąmet.
Ši iniciatyva – dar vienas būdas investuoti į ateities kartą, suteikiant jaunimui įvairiapusišką patirtį ir ugdant smalsumą, kūrybiškumą bei vertybes nuo pat mažų dienų.
