Žemės ūkio ministras: tarp prioritetų – logistikos sandėliai

Pasak ministro, bus dar paprastinamos ir lengvinamos valstybės paramos tokiems projektams sąlygos.
„Prioritetai išlikę – trumposios grandinės, daug vertinam, šios vasaros pabaigoje buvom nusiminę, kad vėl buvo šaukimas ir negavom nė vienos paraiškos, vertinam, kodėl tų paraiškų negaunam, nes ir sąlygas paprastinam. (...) Labiausiai siekiam logistikos sandėlių atsiradimo“, – antradienį žurnalistams kalbėjo A. Palionis.
Pasak jo, numatyta lengvinti taisykles, kad būtų sulaukta paraiškų, taip pat siekiama atsižvelgti į ūkininkus ir jų šakos specifiką, pavyzdžiui, gyvulininkystės srityje pasiūlyti, kad ūkininkai galėtų pirmiausia įsigyti mobilias skerdyklas. Tokios idėjos bus svarstomos su socialiniais partneriais.
A. Palionio teigimu, taip pat norima orientuotis į daržovių auginimo ir kitas panašias šakas, kurios ne visiškai aprūpina Lietuvos vartotojus.
„Vertinam sektorių, jis reikalaujantis daug darbo jėgos. (...) Norime palengvinti ūkiams ir suteikti galimybę nuimt tą derlių, nes turim ir iššūkius su mūsų klimatinėmis sąlygomis“, – sakė A. Palionis.
Be to, pasak ministro, lietuvių mentalitetas turi įtakos tam, kad ūkininkai atsisako kooperuotis.
„Lietuvių mentalitetas turi įtakos, ta pati kooperacija, ji sunkiai vystosi Lietuvoje ir gerieji kooperacijos pavyzdžiai tą postūmį ir duoda mūsų ūkininkams, kai pamato, kad kooperacija padidina derybines galias, efektyvumą. Sunku įrodyti lietuviui, kad kooperuojantis yra nauda ūkiui, nes dažnai įtariama, kad ar kaimynas nepasinaudos manimi, jam bus gerai, o man blogai“, – aiškino A. Palionis.
