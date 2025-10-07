Palionis dėl paramos žemės ūkiui: tai, ką turim, tą turim – viskas yra sumažinta

Šiuo metu Lietuvai siūloma paramos suma 2028–2034 metams siekia 4,39 mlrd. eurų, arba 20 proc. mažiau nei šioje perspektyvoje.
„Tai, ką turim, tą turim, viskas yra sumažinta, visas vokas. (...) Turim pirminę informaciją, (...) bet trūksta daug lydinčiųjų teisės aktų Europos Komisijos, kyla klaustukų, kaip buvo paskaičiuota, kas buvo įvertinta ir kaip reikės mums elgtis“, – žurnalistams antradienį sakė A. Palionis.
Pasak jo, tiesioginės išmokos kasmet didėja ir 2027 metais jos galėtų pasiekti 79 proc. ES vidurkio.
„Ką iš Komisijos girdim, kad numatyta papildomų pinigų Baltijos šalims ir toms valstybėms, kurios nepasiekė 80 proc. vidurkio tiesioginių išmokų, bet negalime įsivertinti, kiek, hipotetiškai bandėm skaičiuoti, lyginti“, – sakė A. Palionis.
Pasak jo, keisis ir bazinės išmokos principas: nuo 80 eurų ji galės didėti iki 130-240 eurų. Papildomos išmokos bus skiriamos jauniems ūkininkams, moterims, prioritetas atsiranda ir mišriems ūkiams.
A. Palionis taip pat kalbėjo, kad iki šiol aplinkosaugos įsipareigojimai ūkininkams buvo finansuojami kone 100 proc. iš ES, tačiau naujame laikotarpyje bent 30 proc. turės prisidėti valstybė: „Tie pinigai turėtų atsispindėti ir mūsų biudžeto planavime“.
Ministerijos duomenimis, iš viso 300 mlrd. eurų skiriama visoms šalims narėms, iš kurių 6,3 mlrd. eurų numatyta žemės ūkio rezervui, o likusi dalis – 293,7 mlrd. eurų – pajamų palaikymo priemonėms.
(be temos)