Įsikišus lygių galimybių kontrolieriui, kredito įmonė „Savy“ pakeitė taisykles

Tyrimo metu „Savy“ taip pat ranešė, kad apgailestauja dėl susiklosčiusios situacijos, susisiekė su pareiškėju, pasiūlydama jam iš naujo pateikti paraišką dėl paskolos refinansavimo.
Atsižvelgusi į tai, lygių galimybių kontrolierė tyrimą dėl diskriminacijos amžiaus pagrindu nutraukė.
Pasak tarnybos, paskolos refinansavimo paslaugos įmonė vyrui nesuteikė, nes pagal jų vidines taisykles asmuo buvo jau per senas.
„Pagrindinė atmetimo priežastis yra amžius, mūsų platformoje amžiaus limitas yra 75 metai, apgailestaujame“, – vyrui atsakė skolinimo platforma.
Pasak skundą pateikusio senjoto, tokias kreditavimo taisykles būtina keisti, kadangi jos diskriminuoja žmones dėl amžiaus.
Platformos „Savy“ vadovas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybai paaiškino, kad kreditingumo vertinimas su amžiaus apribojimu taikomas siekiant išvengti rizikos – esą nuo 72 metų padidėja mirtingumo tikimybė, be to, pensinio amžiaus žmonių pajamos dažnai yra mažesnės.
„Bendrovė taikė 75 metų ribą kaip vidinę orientacinę nuostatą, kadangi neįmanoma užtikrinti, jog vyresni kredito gavėjai ir gavėjos bus pajėgūs šias paskolas grąžinti“, – atsakyme tarnybai rašė skolinimo platformos vadovas.
Pasak lygių galimybių kontrolierės Birutės Sabatauskaitės, žmonių galimybes gauti vartojimo kreditą ar refinansavimo paslaugas reikėtų vertinti per atsakingo skolinimosi kriterijų visumą – pajamų tvarumą, turimus finansinius įsipareigojimus ir kitas individualias aplinkybes.
„Suprantama, finansų įstaigos turi teisę atsižvelgti į klientų amžių ar sveikatos būklę, tačiau kai tai tampa vieninteliu kriterijumi, kyla diskriminacijos rizika, o žmonės, net ir turėdami pakankamas ir stabilias pajamas, tiesiog negauna jiems reikalingų paslaugų“, – sakė B. Sabatauskaitė.
Jos nuomone, jokia finansų įstaiga neturėtų taikyti maksimalios amžiaus ribos. Kontrolierė taip pat pastebėjo, kad tokios ribos nenustato ir Lietuvos banko patvirtinti kreditų išdavimą ar refinansavimą reglamentuojantys teisės aktai.
Pasak tarnybos, dėl amžiaus apribojimų teikiant kredito paslaugas skundėsi ir bankų „Luminor“, „Bigbank“ ir „TF Bank“ klientai.
